Black Symphony u Lisinskom

Nakon što je 2023. godine rasprodao dvoranu Lisinski i ostavio publiku bez daha, spektakularni projekt BLACK SYMPHONY ponovno dolazi u Zagreb! Zbog ogromnog interesa i sjajnih reakcija, ova jedinstvena kombinacija heavy metala i klasične glazbe vraća se u nedjelju, 12. listopada na scenu s još moćnijim repertoarom i energijom o kojima će se dugo pričati. Publiku očekuje fuzija besmrtnih hitova Metallice i simfonijskog orkestra s više od 30 vrhunskih glazbenika, koji će udruženim snagama izvesti neke od najslavnijih skladbi legendarnog benda - među njima "The Call of Ktulu", "No Leaf Clover", "Nothing Else Matters", "Master of Puppets", "Enter Sandman", a ekskluzivno i "Sanitarium" u simfonijskom aranžmanu, prvi put izvedena u ovom sastavu!

Metallica je jedan od najvažnijih bendova svih vremena i nedvojbeno bend koji je odgojio i utjecao na više generacija, a zagrebačka publika se još itekako sjeća legendarnog koncerta na Hipodromu iz 2010.

Koncert u Lisinskom bit će po uzoru na koncert 1999. godine, kada je Metallica izvela i snimila svoj prvi S&M u pratnji San Francisco Symphonic orkestra. Ideja o ovakvom koncertu došla je od tragično preminulog basista Cliffa Burtona, a zanimljivo je da je ovo bio posljednji nastup basista Jasona Newsteda s bendom. Metallica je 20 godina kasnije snimila i S&M2.

