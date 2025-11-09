Mađarska ostaje iznimka za rusku naftu i plin

Američki predsjednik Donald Trump navodno daje Mađarskoj iznimku od sankcija protiv ruskih naftnih kompanija i želi toj članici EU-a omogućiti još jednu godinu uvoza energenata iz Rusije. Trump je to obećao mađarskom premijeru Viktoru Orbánu tijekom njegova posjeta Washingtonu, izvijestili su brojni mediji, uključujući televizijsku postaju CNN, pozivajući se na izvore iz Bijele kuće. Vlada SAD-a se javno nije očitovala o tome, no Orbán je također govorio o posebnoj odredbi za svoju zemlju.

Američka vlada je u listopadu uvela nove sankcije protiv ruskih energetskih kompanija, koje bi mogle uključivati i sekundarne kaznene mjere protiv kupaca. Mađarska uporno ističe svoju ovisnost o ruskim energetskim isporukama i više je puta ometala sankcije EU-a protiv Moskve zbog njenog rata protiv Ukrajine.

Orbán je odmah nakon sastanka s Trumpom u Bijeloj kući izjavio da je republikanski predsjednik njegovoj zemlji dao posebnu odredbu jer ga je uvjerio kako „ne postoje kratkoročne alternative". „Obzirom na plinovode Turkish Stream i naftovoda Družba, Mađarska dobiva potpuno izuzeće od sankcija", citirala je Orbána državna novinska agencija MTI.

Iznimka Mađarskoj još samo godinu dana?

Ovisnost Mađarske o ruskoj nafti i plinu povezana je i s time što Orbánova vlada - za razliku od drugih zemalja EU-a poput Njemačke i Bugarske - nikada nije ozbiljno pokušala osloboditi zemlju iz stiska Moskve. U EU-u je Mađarska izborila iznimku koja dopušta uvoz ruske nafte putem naftovoda. Takvim cjevovodom Mađarska je povezana s Rusijom još od komunističkih vremena.

Pred novinarima je Trump doduše izjavio kako tek „dopušta mogućnost" i „razmatra" mađarski zahtjev jer ta zemlja, koja graniči s Ukrajinom, kao kontinentalna država nema pristup morskim lukama. No u istoj poziciji su i neke druge članice EU-a.

Za razliku od Trumpa, republikanski i demokratski američki senatori pozvali su Mađarsku u zajedničkoj rezoluciji u četvrtak neka smanji svoju ovisnost o ruskoj energiji i da se pridržava plana EU-a da do kraja 2027. potpuno odustane od ruskih uvoza.

Mađarska većinu svoje nafte dobiva putem naftovoda „Družba", koji prolazi kroz Ukrajinu. Postoji i drugi izvor preko Hrvatske, no Orbán tvrdi da je JANAF „trenutačno koristan samo kao dopuna". Opskrbu energijom nazvao je „pitanjem opstanka" i upozorio na posljedice za gospodarstvo i kućanstva ako ruska nafta iznenada prestane stizati.

„Jadna Mađarska" bez mora

Dok je Trump kritizirao druge, neimenovane europske države zbog nastavka velikih kupnji ruske energije, Mađarsku je predstavio kao poseban slučaj. Kontinentalna država ima teške uvjete bez pristupa lukama preko kojih bi se nafta mogla dopremati iz drugih regija, pa je stoga „u drugačijem položaju".

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij zahtijeva potpuni prekid svih energetskih uvoza u EU - i na Telegramu je izrazio uvjerenje da će taj cilj biti ostvaren. Ukrajina neće dopustiti da Rusi prodaju naftu državama EU-a. Odnosi između Kijeva i Budimpešte napeti su zbog mađarske trgovine energijom s Moskvom. Ukrajina je već više puta napala naftovod „Družba" na ruskom teritoriju.

Orbán je na sastanak u Bijeloj kući stigao s velikom delegacijom ministara, poduzetnika i političkih saveznika. Mnogi partneri u EU-u optužuju njegovu vladu da slabi zajednički front protiv Moskve i da se nije ozbiljno trudila pronaći alternative za naftu. Za desno-konzervativnog premijera Trumpova podrška je i politički važna. Osim toga, nada se vjetru u leđa za parlamentarne izbore u Mađarskoj koji se održavaju za nekoliko mjeseci.

S Putinom u Budimpešti - ali tko zna kad

Trump se na sastanku osvrnuo i na sljedeći osobni razgovor s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o okončanju rata u Ukrajini, makar se još uvijek ne nazire kad bi on mogao biti. Američki predsjednik i dalje razmatra mađarsku prijestolnicu kao moguće mjesto susreta. „Ako dođe do sastanka, volio bih da se održi u Budimpešti", odgovorio je Trump na pitanje novinara. Nije naveo poseban razlog zašto je odabrao baš taj grad.

Hoće li do sastanka doći, potpuno je neizvjesno. Trump je sredinom listopada govorio o susretu u Budimpešti u roku od dva tjedna. No nakon daljnjih razgovora s predstavnicima Moskve, Amerikanci su očito zaključili da Rusi ne namjeravaju odustati od svojih maksimalističkih zahtjeva prema Ukrajini. Trump je potom odgodio sastanak na neodređeno vrijeme. Prije nekoliko dana i Rusija se javno povukla od ideje o brzom susretu s američkim predsjednikom.