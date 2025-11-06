Demokrati slave izborne pobjede

Demokratska stranka je u Sjedinjenim Američkim Državama osvojila prvi veliki test raspoloženja nakon stupanja na dužnost republikanskog predsjednika Donalda Trumpa.

Devet mjeseci nakon početka njegovog drugog mandata demokrati su osvojili guvernerske položaje u Virginiji i New Jerseyju. U New Yorku je politički novak Zohran Mamdani pobijedio na izborima za gradonačelnika. I u Kaliforniji je stranka guvernera Gavina Newsoma progurala donošenje odluke od velikog značenja.

34-godišnjak postaje gradonačelnik New Yorka

Lijevi demokrat Zohran Mamdani pobijedio je na izborima za gradonačelnika New Yorka. Ovaj 34-godišnjak je, nakon što je prebrojano više od 97 posto glasova, bio u uvjerljivom vodstvu, javila su novinska agencija AP i nekoliko američkih televizijskih postaja na temelju podataka iz njujorške izborne komisije. Prema navodima izborne komisije, na izbore je izašlo više od dva milijuna ljudi, što je najviše od 1969. godine.

Na čelu najvećeg američkog grada i kao prvi musliman na toj dužnosti, karizmatični Mamdani bi mogao postati važan protivnik američkog predsjednika Donalda Trumpa. Trump je neposredno prije izbora zaprijetio da će, ako Mamdani pobijedi, savezna sredstva za grad New York svesti na apsolutni minimum. Bivši guverner New Yorka Andrew Cuomo, kojega je Trump podržao, završio je na drugom mjestu, oko deset postotnih bodova iza Mamdanija.

Spanberger postaje prva guvernerka Virginije

Demokratkinja Abigail Spanberger pobijedila je na izborima za guvernerku savezne države Virginije. 46-godišnjakinja je porazila republikansku zamjenicu guvernera Winsome Earle-Sears. Spanberger je prva žena koja vodi Virginiju kao guvernerka i preuzima dužnost od republikanca Glenna Youngkina. Bivša članica Kongresa i djelatnica CIA-e u predizbornoj kampanji je naglasak stavila na gospodarska pitanja.

Njezina stranačka kolegica Ghazala Hashmi, prema izračunima novinske agencije AP, pobijedila je na izborima za zamjenicu guvernerke. Hashmi je prva Amerikanka indijskog podrijetla i prva muslimanka na toj dužnosti. Pobijedila je republikanca Johna Reida.

Sherrill zadržava guvernerski položaj za demokrate u New Jerseyju

Mikie Sherrill izabrana je za guvernerku američke savezne države New Jersey. Bivša vojna pilotkinja i članica Kongresa porazila je republikanca Jacka Ciattarellija, kojeg je podržao predsjednik Trump. Time učvršćuje demokratsku većinu u toj državi, koja redovito glasa za Demokratsku stranku na predsjedničkim i senatskim izborima.

53-godišnjakinja se u predizbornoj kampanji, kao i Spanberger u Virginiji, usredotočila na teme poput troškova života. Sherrill nasljeđuje guvernera iz svoje stranke Phila Murphyja, koji se nakon osam godina nije ponovno kandidirao.

Novi izborni okruzi odobreni u Kaliforniji

Biračice i birači u saveznoj državi Kaliforniji odobrili su novi raspored izbornih okruga. To demokratima daje priliku da na izborima za Kongres 2026. godine osvoje do pet dodatnih mjesta.

Time se može izjednačiti napredak republikanaca u Teksasu, koji su tamo, na poticaj predsjednika Trumpa, ponovno iscrtali izborne jedinice. Rezultat bi mogao biti presudan za to koja će stranka na izborima 2026. preuzeti kontrolu u Zastupničkom domu američkog Kongresa.

Inicijativu je pokrenuo guverner Gavin Newsom, koji je nove izborne okruge predstavio kao ključno sredstvo za suprotstavljanje Trumpovu utjecaju i zaštitu američke demokracije. I bivši predsjednik Barack Obama javno je pozvao birače da podrže tu mjeru. Najnaseljenija američka savezna država trenutno u Washington šalje devet republikanskih i 43 demokratska zastupnika. Trumpova Republikanska stranka u Kongresu ima samo tijesnu većinu.