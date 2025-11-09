Neistine o Zohranu Mamdamiju

Dok su birači u New Yorku birali novog gradonačelnika, suočili su se s ključnom odlukom koja odražava širu generacijsku i ideološku podjelu s nacionalnim implikacijama.

U utrci se demokratski kandidat Zohran Kwame Mamdani suprotstavio neovisnom kandidatu i bivšem guverneru Andrewu Cuomu te republikanskom kandidatu Curtisu Sliwi.

Mamdanijeva pobjeda označila je povijesni trenutak: postat će prvi muslimanski gradonačelnik grada i njegov najmlađi čelnik u posljednjih nekoliko desetljeća. S 34 godine, Mamdani je već postao nacionalna figura, izazivajući kritike predsjednika Donalda Trumpa i drugih republikanaca.

Stoga nije iznenađujuće da su dezinformacije o Mamdaniju kružile naširoko prije izbora održanih u utorak. DW-ov tim za provjeru činjenica u ovom tekstu razmatra najnovije i najraširenije primjere dezinformacija.

Hoće li Mamdani legalizirati prostituciju?

Tvrdnja: Mnogi, uključujući sadašnjeg gradonačelnika New Yorka i demokrata Erica Adamsa, optužili su Mamdanija da želi legalizirati ili dekriminalizirati prostituciju. Protivnici su više puta pokrenuli tu temu, upozoravajući da bi takve politike mogle povećati prostituciju i trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja u New Yorku.

Mamdani je često bio nejasan u vezi sa svojim stavom o seksualnom radu i nije ga uvijek javno isticao - seksualni rad također nije istaknut kao tema na mrežnoj stranici njegove kampanje. Kada su ga pitali, potvrdio je da je za dekriminalizaciju seksualnog rada - ali ne i za njegovu legalizaciju.

U intervjuu za NBC New York rekao je: „Nikada nisam pozivao na legalizaciju prostitucije. [...] Moja je politika zapravo suočiti se s trgovinom ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja, imati nultu toleranciju prema nasilju nad ženama i slijediti savjete okružnih tužitelja koje imamo ovdje u New Yorku [...] uz to, kazneni progon žena zbog prostitucije zapravo vodi manjoj sigurnosti."

Na Fox 5 NY rekao je: „Kada pogledamo nalaze Svjetske zdravstvene organizacije ili Radne skupine Ujedinjenih naroda za sigurnost djevojčica i žena, otkrivamo da je dekriminalizacija ono što zapravo pruža najveću sigurnost seksualnim radnicama."

Postaje jasno da Mamdani razlikuje dekriminalizaciju od legalizacije. Dekriminalizacija za njega, čini se, znači ukidanje kaznenih sankcija za seksualni rad između odraslih osoba koje su na to pristale, tako da više nema uhićenja i kaznenih progona seksualnih radnica i potencijalno njihovih klijenata. U međuvremenu, potpuna legalizacija i regulacija industrije značila bi puno dublju promjenu.

Također je važno naglasiti da Mamdani ne želi povećati prostituciju i trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja, već suprotno, što on i sam jasno kaže.

Njegove tvrdnje podupiru međunarodne organizacije poput Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Ujedinjenih naroda (UN). Smjernice UN-a iz 2023., primjerice, potvrđuju njegove izjave, a također opisuju različite oblike i razine dekriminalizacije i legalizacije te njihove prednosti i nedostatke.

Američka organizacija za građanska prava ACLU pregledala je 2020. empirijska istraživanja o utjecajima dekriminalizacije i kriminalizacije te potvrdila da kriminalizacija „povećava rizik od nasilja i ugrožava sigurnost seksualnih radnica", dok dekriminalizacija „može dovesti do većeg pristupa zdravstvenoj skrbi i poboljšanja zdravlja".Utjecaj na trgovinu ljudima ostaje nejasan.

Je li Zohran Mamdani komunist?

Tvrdnja: Američki predsjednik Donald Trump i konzervativni komentatori više su puta Mamdanija nazvali komunistom.

Provjera činjenica za DW: Netočno

Mamdani se identificira kao „demokratski socijalist", što je jasno istaknuo u više intervjua, primjerice za NBC News. Odgovarajući na Trumpove optužbe na NBC Newsu, Mamdani je rekao: „On želi odvratiti pozornost od onoga za što se borim", što je, prema Mamdaniju, bolja raspodjela bogatstva.

Politolozi i stručnjaci slažu se da je oznaka „komunist" netočna. Mamdani se ne zalaže za državnu kontrolu nad svim industrijama ili ukidanje privatnog vlasništva - što su temeljna načela komunizma.

Profesorica na Sveučilištu Stanford Anna Grzymala-Busse izjavila je za DW: „Mamdani osluškuje želje birača, temeljno je posvećen demokratskom procesu i natjecanju na izborima kao načinu dolaska na vlast. On ne želi nacionalizirati gospodarstvo. Želi sačuvati demokraciju. Ne zalaže se za jednu stranku na vlasti. A srž komunizma je jednostranačka kontrola društva i gospodarstva, bez opozicije ili pluralizma."

Grzymala-Busse je također objasnila zašto se izraz „komunist" često koristi kao političko oružje u Sjedinjenim Državama: „'Komunizam' se koristi kao oružje jer je tijekom Hladnog rata Sovjetski Savez bio neprijatelj Sjedinjenih Država, a dominirala je cijela retorika dobrih Amerikanaca protiv bezbožnih komunista. Strah od crvenih, progon McCarthyja, istrage FBI-a - sve je to bilo u ime istrebljenja neprijateljske ideologije. Nije iznenađujuće da to u očima mnogih ljudi telegrafski označuje 'loše' i jednostavan je način za klevetu bilo koga tko bi se mogao zalagati za preraspodjelu."

Mamdanijeva „Zetro kartica" je debitna kartica kojom upravlja vlada

Tvrdnja: Neki ljudi na društvenim mrežama tvrde da je Mamdani pokrenuo „Zetro" karticu - debitnu karticu koja omogućuje vladi upravljanje vašim novcem. Deset posto profita ide izravno nevladinim organizacijama. Dakle... političar osniva banku, uzima vaše podatke i financira aktiviste vašim novcem.

DW Provjera činjenica: Netočno

U stvarnosti, Zetro kartica, koja nazivom podsjeća na MetroCard koja se koristi za javni prijevoz u New Yorku, kolekcionarski je predmet za volontere u kampanji - a ne financijski proizvod. Omogućuje ljudima praćenje njihovih napora u agitiranju i nagrađuje sudjelovanje proizvodima iz kampanje. Agitiranje je izraz koji se u politici koristi za izravan kontakt s biračima, najčešće osobno ili telefonom.

U videosnimci iz travnja Mamdani objašnjava: „Agitirajte osam puta u sljedećih osam tjedana i osvojite plakat ograničene naklade." Dakle, ovo nije ništa za širu javnost, već je riječ o prikupljanju bonova za proizvode iz kampanje.

U videosnimci iz rujna ponovljeno je da je kartica dostupna samo na događajima u kampanji i da nije debitna kartica niti je povezana s bilo kojim financijskim sustavom.