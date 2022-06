Mačkofest 5 - dance show 4 cats u Boogaloou

Nakon dvije godine pauze, ponovno nam se vraća Mačkofest!!!! Mačkofest je plesna manifestacija kojoj je u cilju prikupljanje sredstava za napuštene mace grada Zagreba. Kao i do sada, dio prihoda od kupnje ulaznica za ovaj plesni spektakl namijenjen je udrugama i pojedincima kojima je misija zbrinjavanje maca u potrebi.

Ove godine sredstva idu dragoj Danijeli Djurić, koja svoje srce daje za napuštene/bolesne/izgubljene mace. Na samom ulazu će također biti "škrabica" u koju ćete moći ubaciti svoje donacije za pomoć macama.

U dvosatnom programu, zabavljat će vas prekrasne plesačice: Apsaradhe, Nipriye, Petra, Valentina, Grazia, Sundari, La BurlesqueAss, Didi Blackstar, Sarasvati Tribe, Maya Hellfire, Sofija Mihoković i mnogi drugi! Kao posebni dio ove manifestacije najavljujemo našu prekrasnu Andreu Krušelj - facepainetricu koja će vam dati mačji izgled I to besplatno! Također, na samom eventu imat ćemo i prigodnu prodaju ručno izrađene „mačko" keramike naše Danijele Djurić.

No, to nije sve!!! Nakon plesnog dijela programa, posjetitelji će moći uživati čak na dva flora, u velikoj dvorani sa elektronskom glazbom gdje će vas DJ-evi Shipe, Sin, Lalita Kali I M.I.L.E. rasplesati sa purr techno, purrgessive i tech meows ritmovima rasplesati do jutarnjih sati, dok ćete u maloj dvorani moći plesati uz vječne hitove i video spotove iz zlatnih osamdesetih tj. 80's Party by DJ Tomi Phantasma.