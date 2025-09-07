Fanfare Ciocarlia - najbolji romski brass orkestar stiže u Zagreb

Fanfare Ciocarlia ("ševina pjesma") nastali su 1996. godine u selu Zece Prajini na sjeveroistoku Rumunjske gdje je živjelo osamdesetak romskih obitelji. Orkestar je inače okupio Nijemac Henry Ernst koji je često putovao Rumunjskom u potrazi za tradicionalnim sviračima iz ruralnih krajeva.

VIDEO Fanfare Ciocarlia: NPR Music Tiny Desk Concert: https://www.youtube.com/watch?v=2mHFjJszcpU

Svirali su po cijelom svijetu što je rezultiralo s gotovo 2500 koncerata, pojavljivali su se u brojnim filmovima kao što je npr. "Borat", kao i obradama poznatih tema iz filmova (prije svega James Bond) ili rock klasika kao što je "Born to be Wild". Puno puta su proglašavani najboljim world music bendom, a njihovi albumi zasjeli su na vrhove world music top lista.

https://www.instagram.com/fanfareciocarlia_official/

https://fanfareciocarlia.bandcamp.com/