Loše navike koje talože salo na trbuhu

Htjeli mi to ili ne, naši trbusi u prosjeku stalno rastu... a to, osim što nije baš estetski, jednako tako nije ni dobro za nas. No, što napraviti?

Nije bitno samo što jedemo već i kako, odnosno kakve navike jedenja smo razvili tijekom života.

Neke od njih su loše i zbog njih se salo taloži da trbuhu i bez da ste svjesni

Jedenje velikih porcija prerađene hrane - ne samo da procesuirana hrana doprinosi nakupljanju sala, važna je i veličina porcija. "Procesuirana hrana puna je šećera, soli i masti. Prema posljednjim istraživanjima, veličina porcija je posljednjih godina narasla i do pet puta što također doprinosti nakupljanju masti", kaže dijetetičarka Lisa Young.

Jedenje velikih količina maslaca od kikirikija - da, maslaci od orašastih plodova su zdravi, ali i dalje trebate paziti na količine. "Maslac od kikirikija prepun je nutrijenata, ali nije svaki maslac od kikirikija isti, neki proizvođači u njega dodaju šećer ili med pa čak i čokoladu. To povećava broj kalorija i masnoća u porciji kikiriki maslaca. Treba paziti i na ode 'prirodne' varijante jer se i s njima može pretjrati i tako nesvjesno taložiti salo na trbuhu", kaže Best.

Masni umaci za salate - salate su zdrave, ali ne kao im dodate hrpu dresinga. "Umaci za salatu mogu doprinijeti debljanju, samo dvije žlice nekih od njih mogu sadržavati 130 kalorija, a uz to i 13 grama masnoće. Najbolje je salatu napraviti s limunovim sokom ili octom", kaže dijetetičarka Trista Best.

Nezdravi jogurti - "Kvaliteta jogurta jako je bitna. Oni koji imaju puno masnoće ili dodanog šećera, poput voćnih, doprinijet će taloženju sala na trbuhu. Važno je, stoga, baciti oko na nutritivne vrijednosti prije kupnje", kaže Best.

Stres i loša kvaliteta sna - "Stres može povećati salo na trbuhu zbog većih količina hormona kortizola. Često se i ljudi prejedaju jer su pod stresom, a manjak sna utječe na raspoloženje i također može potaknuti ljude na prejednje slatkišima i procesuiranim namirnicama", veli Young, a prenosi Eat this.