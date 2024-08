Ljeto u planinama - odlična ideja

Temperature su podnošljivije, priroda nestvarno lijepa, nema gužvi, ali itekako ima doživljaja - oni kojima „more, plaža i cijeli dan klima" nije idealna opcija, dobro znaju zašto biraju planine za ljetni godišnji odmor. Sve je više poklonika planinske idile tijekom vrućeg ljeta, jer na visinama se bolje spava, vrhunski jede, aktivno živi i najbolje pune baterije. Regija Nassfeld za hrvatske je građane prije svega skijaška destinacija, no u ovim impresivnim alpskim pejzažima moguće je doživjeti toliko uzbuđenja za cijelu obitelj i tijekom ljetnih mjeseci: od sportskih aktivnosti, izleta, vođenih obilazaka, gurmanskih doživljaja i spa ponude koju ovdje nenadmašno režiraju stručnjaci iz Falkensteiner Hotela & Spa Carinzia i Falkensteiner Hotela Sonnenalpe. Odlučite li se za ljetni odmor u ovim vrhunskim hotelima, evo što svakako vidjeti i doživjeti u blizini.

Aktivan odmor

Vožnja gondolom Millennium Express pruža prekrasan pogled na Alpe i to je nešto što jednostavno ne smijete propustiti. Dodatna je prednost što je žičara povezana s pješačkim i biciklističkim stazama. Čak i ako niste u posebnoj fizičkoj formi ili ste na odmoru s djecom, ne brinite, staze su prilagođene svim profilima. A jedna od najidealnijih staza za obitelj svakako je 1,5 km dugačka Aqua Adventure. Kako joj i ime kaže, na njoj je najveće uzbuđenje na vodenim punktovima. Dok se djeca zabavljaju uz fontane i druge vodene sprave za igru, vi ćete uživati u the pogledu. Ljubitelje aktivnog, ali pomalo neobičnog odmora, oduševit će i šetnja rame uz rame s ljamama. A kada poželite avanture koje će u potpunosti odgovarati vašim preferencijama, hotelski Experience Concierge za vas će kreirati individualne aktivnosti i doživljaje za pamćenje.

Izleti koji se ne propuštaju

Od brojnih izleta u blizini Falkensteiner Hotel Sonnenalpe i Falkensteiner Hotela & Spa Carinzia svakako treba izdvojiti i posjet sirani u Tressdorfer Almu. Imat ćete jedinstvenu priliku vidjeti proces proizvodnje od mlijeka do sira te kušati svježe, domaće proizvode. Ako želite nastaviti u istom tonu, svratite i u Bachmannovu pušnicu lososa na degustaciju dimljenog lososa u kombinaciji s lokalnim vinima​. Svakako treba obići i rudnik Terra Mystica show i spustiti se niz najduži europski rudarski tobogan unutar planine, kao i muzej Gailtaler​ u dvorcu Möderndorf. Must see je i jezero Weissensee, vjerojatno najtiše mjesto u regiji. Provozajte se čamcem, uživajte u netaknutoj prirodi i prizorima kakve ste do sada gledali u austrijskim serijama i maštali da ćete jednom otići tamo.

Spa doživljaji

Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia pruža savršenu kombinaciju aktivnog odmora i opuštanja. Istražite jedinstven prirodni svijet na Nassfeld Geotrailu, koji se proteže granicom između Austrije i Italije, okušajte se u partiji golfa ili napunite baterije šetnjom

uz jezero Pressegger. Uživajte u impresivnim pogledima na Carnic Milky Way ili krenite na izlet do obližnje Italije, a nakon aktivnog dana opustite se uz spa tretmane. Aquapura Spa Hotela Carinzia prostire se na čak 2400 metara četvornih i ima unutarnji i vanjski bazen, senzorni bazen i vanjski jacuzzi, finsku panoramsku saunu, parnu kupelj, Kneipp hidropatski bazen... Parovima koji traže jedinstveno i intimno iskustvo preporučuje se isprobati tretman "Carnica Ritual". Ovaj ekskluzivni tretman kombinira obloge od koruškog bilja i opuštajuću masažu cijelog tijela, nakon čega slijedi privatna sauna i posebna ceremonija ispijanja biljnog čaja​

Obiteljski odmor po mjeri

Sakupite nezaboravne obiteljske trenutke i uživajte u raznolikim aktivnostima u prekrasnoj prirodi tijekom cijele godine. Lokacija Falkensteiner Hotela Sonnenalpe, usred pješačkog područja i neposredno uz skijašku stazu, omogućuje obiteljsko uživanje i savršena je polazna točka za izlete. Uz to, hotel ima animacijski program prilagođen svim uzrastima, kao i umirujuća spa iskustva koja će unijeti potreban mir u vaš obiteljski odmor. Ako želite ostati aktivni i na odmoru, ovdje vam definitivno neće biti dosadno. Od planinarenja, penjanja, bicikliranja i raftinga, pa sve do planinskog kartinga i adrenalinskog parka, izbor aktivnosti je ogroman i svatko će ovdje pronaći nešto za sebe.

Sirevi i Koruški špric

Falkensteiner Hotela & Spa Carinzia poznat je i po svojoj alpsko-jadranskoj kuhinji, koja spaja okuse Koruške, Italije i Slovenije. Dopustite chefovima da vas iznenade bogatstvom okusa i kreativnim tanjurima, no svakako kušajte poznatu Gailtaler Almkäse platu sa sirom, koja spaja lokalne sireve sa svježim alpskim biljem i domaćim kruhom​. Koruški špric, napravljen od lokalnih trava, prošeka i malo sirupa od bazge, postat će, sigurni smo, vaš novi favorit ljeta.