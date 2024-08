Preporučujemo idealne odmore za vaše četveronožne prijatelje

U čast prijateljstvu i odanosti koje nam pružaju psi, 26. kolovoza obilježava se Međunarodni dan pasa. Priuštite im nezaboravnu avanturu u obliku odmora za kućne ljubimce da biste im uzvratili tu ljubav. Budući da 40 %* hrvatskih putnika mašta o tome da sljedeći odmor provede u prirodi, čovjekov najbolji prijatelj može biti idealna pratnja. Misija nam je svim ljudima i njihovim psićima olakšati da istraže svijet (kao i da pretražuju uz pomoć filtra objekata u kojima su dozvoljeni kućni ljubimci), pa je Booking.com pretražio svoju bazu od preko 29 milijuna objekata u više od 175.000 svjetskih odredišta kako bi pronašao pet mjesta na kojima ste u mnogobrojnim objektima dobrodošli zajedno sa svojim krznenim (a možda i ne tako krznenim) prijateljima.

Crikvenica, Hrvatska

Crikvenica se razvila iz nekadašnjeg rimskog naselja i idealno je odredište za pješačenje za putnike i kućne ljubimce koji se žele opustiti na hrvatskoj rivijeri uz Jadransko more. Ovaj primorski gradić jedno je od turističkih odredišta s najbržim rastom u zemlji, a nalazi se u blizini zadivljujućih prirodnih jezera, kao i morske obale, što je idealno kad se poželite okupati nakon duge šetnje. Rivu krasi impresivna arhitektura sa zgradama u secesijskom stilu i raznobojnim pročeljima. Putnici i njihovi pseći prijatelji mogu se opustiti i prigristi nešto u objektu Monty's Dog Beach and Bar, gdje su uz gastronomsku ponudu za ljude također dostupne pseće pizze, pseći sladoled i pseći biljni čaj. Dok su u Crikvenici, posjetitelji će na rivijeri vjerojatno naići na jedan od 250 festivala i događaja koji se održavaju tijekom cijele godine.

Gdje boraviti: na kratkoj udaljenosti pješice od plaže nalazi se Hotel Vali Dramalj s prekrasnim pogledom na Jadransko more. Nakon cijelog dana brčkanja u moru i trčanja uz obalu ljubimci se mogu opustiti u sobi u kojoj je dopušten boravak kućnim ljubimcima, a gosti mogu uživati u spa centru ili pijuckajući koktel u baru na terasi.

Budimpešta, Mađarska

Budimpešta nudi brojne atrakcije i otvorene prostore, pa je privlačno odredište za vlasnike pasa. Putnici i njihovi četveronožni prijatelji mogu uživati u šetnji glavnim gradom Mađarske uz poznatu rijeku Dunav, koja razdvaja Budim od Pešte. Dođite na Lančani most i prijeđite u četvrt Budim kako biste se prošetali prekrasnim brdima s prelijepim pogledom na Peštu te poznatu zgradu mađarskog parlamenta s kupolom koja podsjeća na čuvenu firentinsku katedralu. Vlasnike mačaka također čeka topla dobrodošlica u kafićima za mačke diljem grada, u kojima se mogu opustiti uz obaveznu budimpeštansku kavu i kolače. Ako se nakon toga žele osvježiti, putnici mogu posjetiti atrakciju Széchenyi Thermal Bath, jedne od najvećih toplica na otvorenom u Europi.

Gdje boraviti: Supreme City Center Apartment dopušta besplatan boravak kućnih ljubimaca, a gostima su na raspolaganju i zdjele za četveronožne posjetitelje. Ovaj elegantni smještajni objekt nalazi se u blizini parka Olimpia, u kojem su ljubimci dobrodošli, a ima čak i igralište za pse. Visoko je ocijenjen zbog lokacije u centru grada s koje se do Budimskog dvorca i slikovite bazilike Sv. Stjepana dolazi kratkom šetnjom.

Myrtle Beach, Južna Karolina, SAD

Sa 100 km obale Južne Karoline, Myrtle Beach magnet je za obožavatelje sunca, ljubitelje hrane i sve koji traže opušteni odmor i rekreaciju. A to uključuje i ljubimce. Od 2. rujna do 30. travnja psi mogu boraviti na plažama u bilo koje doba dana. Također mogu uživati u čuvenoj šetnici Boardwalk and Promenade uz ocean, koja se proteže duž 2 km pješčane obale Myrtle Beacha. Šetnica s pogledom na ocean te brojnim trgovinama i restoranima omiljena je među lokalnim stanovništvom i posjetiteljima. Myrtle Beach postao je raj za gurmane s više od 2000 restorana koji nude veliki izbor stilova, a mnogi primaju kućne ljubimce. Još atrakcija prikladnih za životinje putnici će pronaći ako posjete Myrtle Beach State Park, Apache Pier i Huntington Beach State Park.

Gdje boraviti: Myrtle Beach udaljen je svega 300 metara od apartmana pa je objekt Sea Gem Oceanfront na idealnoj lokaciji kako bi posjetitelji uživali u iskustvu koje nudi Myrtle Beach. U blizini su brojni restorani, trgovine i atrakcije. U objektu je dopušten boravak psima, a ima vlastiti bazen, balkon s pogledom na more i klima-uređaj.

Windermere, Lake District, Ujedinjeno Kraljevstvo

Lake District jedno je od najpopularnijih odredišta u Ujedinjenom Kraljevstvu i privlači milijune posjetitelja svake godine. Mnogi od njih dovode pse. S kilometrima i kilometrima ruralnog krajolika, pustopoljina i planina koje okružuju najčuvenija engleska jezera, kao što su Windermere, Coniston Water i Ullswater, ovaj nacionalni park utočište je za ljubitelje prirode, šetače i vlasnike kućnih ljubimaca. Kakvu god vrstu odmora ovdje tražili, posjetiteljima sigurno neće nedostajati prekrasne prirode za šetnju sa psima, uključujući šetnje s vodičem za osobe s ograničenom pokretljivošću ili problemima s vidom, kao i pješačke staze pogodne za invalidska kolica i dječja kolica. Brojni kafići u okolici pružaju toplu dobrodošlicu psima, što znači da se, dok putnici uživaju u okrepljujućem piću ili obroku, i njihovi četveronožni partneri za šetnju mogu malo odmoriti. Putnici koji su raspoloženi za avanturu mogu poći na 90-minutno krstarenje jezerom Coniston Water s vodičem kojim se odaje počast legendarnim pokušajima Duncana i Malcolma Campbella da postignu rekordnu brzinu plovidbe.

Gdje boraviti: u Lake Districtu nalaze se brojna mjesta koja rado prihvaćaju kućne ljubimce, a jedno je od najpopularnijih Ambleside na obalama jezera Windermere. Tu se nalazi Rothay Manor Hotel, prelijepo zdanje s četiri zvjezdice izgrađeno 1825. godine, koje se nalazi na popisu zaštićenih dobara 2. klase. Posjetitelji koji nakon blatnjave šetnje žele koristiti posebnu kupaonicu za pse mogu odabrati jednu od soba u kojima je dopušten boravak kućnim ljubimcima. Psi su također dobrodošli u salonu i mogu se pridružiti vlasnicima pri objedu u prostoriji Brathay Room.

Soldiers Point, Australija

Soldiers Point poluotok je na južnoj obali Port Stephensa, a nudi brojne atrakcije idealne za šetnju pasa. Brojni lokalni autokampovi, javni parkovi i plaže kao što je Bagnalls Beach dopuštaju boravak pisma, a u ponudi su i kafići u kojima su psi dobrodošli, pa i putnici i njihovi ljubimci mogu uživati u zasluženom obroku. U ovom slikovitom odredištu poznatom po prekrasnim zalascima sunca posjetitelji i njihovi ljubimci mogu odabrati svoje mjesto za sjedenje i zajedničko promatranje promjena na večernjem nebu. Soldiers Point ima zanimljivu povijest: prvobitno je bio lokacija vojnog garnizona osnovanog za hvatanje odbjeglih osuđenika početkom 19. stoljeća. Također je popularan među ribolovcima i nautičarima koji mogu uživati u spektakularnom doživljaju na moru u sklopu trosatnog krstarenja radi gledanja kitova u Port Stephensu, gdje će vjerojatno vidjeti grbave kitove, dupine i mnoge morske ptice.

Gdje boraviti: elegantni objekt Bannisters Port Stephens savršen je za boravak posjetitelja i njihovih ljubimaca. Ovaj moderni hotel nudi luksuzne sobe, od kojih dvije primaju kućne ljubimce - to su Queen Room Pet Friendly i Deluxe Suite Pet Friendly. Gosti i njihovi ljubimci mogu zajedno objedovati u lokalu The Terrace Bar, a zatim uživati u prostoru vrta i obližnje plaže.