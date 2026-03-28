Ljetno računanje vremena – zašto pomičemo sat i kako to utječe na nas

Noćas ponovno prelazimo na ljetno računanje vremena, što znači da ćemo kazaljke na satu pomaknuti jedan sat unaprijed. U praksi to znači da ćemo "izgubiti" jedan sat sna, ali ćemo zato imati dulje i svjetlije večeri. Iako se ova promjena događa svake godine, mnogi se i dalje pitaju zašto uopće postoji i kakav utjecaj ima na naš organizam i svakodnevicu.

Ljetno računanje vremena uvedeno je s ciljem boljeg iskorištavanja dnevnog svjetla. Pomicanjem sata unaprijed, večeri postaju dulje, što znači da ljudi mogu više vremena provesti na otvorenom uz prirodno svjetlo. Ova praksa posebno je bila važna u prošlosti kada se nastojalo smanjiti potrošnju električne energije za rasvjetu. Danas su razlozi nešto složeniji, ali ideja ostaje slična - bolje uskladiti ljudske aktivnosti s prirodnim ritmom dana.

Iako mnogi uživaju u duljim večerima, prijelaz na ljetno računanje vremena može imati određene negativne učinke, osobito u prvim danima. Gubitak jednog sata sna može dovesti do umora, smanjene koncentracije i razdražljivosti. Tijelo treba vremena da se prilagodi novom ritmu, jer naš unutarnji biološki sat ne prati uvijek nagle promjene. Neki ljudi osjećaju posljedice samo jedan dan, dok drugima treba i nekoliko dana da se potpuno prilagode.

Stručnjaci savjetuju da se prijelaz na novo vrijeme olakša postupno. Odlazak na spavanje nešto ranije dan ili dva prije promjene može pomoći tijelu da se lakše prilagodi. Također je korisno izbjegavati teške obroke i ekran prije spavanja te provoditi više vremena na dnevnom svjetlu, jer ono pomaže regulaciji unutarnjeg sata.

S druge strane, ljetno računanje vremena donosi i brojne prednosti. Dulji dani potiču fizičku aktivnost, druženja i boravak na otvorenom. Ljudi su često motiviraniji za šetnje, sport ili jednostavno uživanje u prirodi nakon radnog dana. To može pozitivno utjecati na raspoloženje i opće zdravlje.

Unatoč dugoj tradiciji, ljetno i zimsko računanje vremena već su godinama tema rasprava. Neki smatraju da bi ovu praksu trebalo ukinuti jer stvara više štete nego koristi, dok drugi i dalje vide prednosti u prilagodbi vremena godišnjim dobima. U Europskoj uniji već se raspravljalo o mogućem ukidanju pomicanja sata, no konačna odluka još uvijek nije donesena.

Bez obzira na rasprave, promjena vremena i dalje je dio naše svakodnevice. Važno je biti svjestan njezina utjecaja i dati si vremena za prilagodbu. Iako ćemo noćas spavati sat kraće, dulji i svjetliji dani koji dolaze za mnoge predstavljaju dobrodošao znak dolaska toplijeg i aktivnijeg dijela godine.