Kako promjena sata utječe na naše tijelo

Promjena sata, bilo da prelazimo na ljetno ili zimsko računanje vremena, naizgled je mala prilagodba koja traje svega nekoliko sekundi. Ipak, za naše tijelo to predstavlja znatno veći izazov. Pomicanje vremena utječe na unutarnji biološki sat, poznat kao cirkadijalni ritam, koji regulira san, budnost, hormone i brojne druge tjelesne funkcije.

Kada pomaknemo sat unaprijed ili unatrag, naš organizam ne uspijeva se odmah prilagoditi novom rasporedu. Najčešći učinak je poremećaj sna. Kod prelaska na ljetno računanje vremena gubimo jedan sat sna, što može dovesti do umora, smanjene koncentracije i razdražljivosti. S druge strane, prelazak na zimsko vrijeme donosi dodatni sat sna, ali ni tada prilagodba nije uvijek jednostavna, jer se mijenja ritam svjetla i tame.

San igra ključnu ulogu u regeneraciji tijela, pa svaka promjena u njegovoj kvaliteti ili trajanju može imati šire posljedice. Istraživanja pokazuju da u danima nakon promjene sata dolazi do povećanja broja prometnih nesreća i smanjene radne učinkovitosti. Razlog tome je smanjena pažnja i sporije reakcije uzrokovane umorom.

Promjena sata utječe i na hormone, posebno melatonin, koji regulira san, i kortizol, hormon stresa. Kada se poremeti prirodni ciklus svjetla i tame, tijelo može početi lučiti melatonin u pogrešno vrijeme, što otežava uspavljivanje ili buđenje. To može rezultirati osjećajem "jet laga", sličnim onome koji doživljavamo nakon putovanja kroz vremenske zone.

Osim sna, promjena vremena može utjecati i na raspoloženje. Neki ljudi osjećaju pad energije i motivacije, dok kod osjetljivijih osoba može doći i do pojačane tjeskobe ili blage depresije. Posebno je to izraženo u zimskom razdoblju, kada su dani kraći i ima manje prirodnog svjetla.

Dobra vijest je da se tijelo ipak može prilagoditi, obično unutar nekoliko dana. Postoji nekoliko načina kako olakšati taj prijelaz. Preporučuje se postupno prilagođavanje rasporeda spavanja nekoliko dana prije promjene sata, odlaskom na spavanje 15 do 20 minuta ranije ili kasnije, ovisno o smjeru promjene. Također, boravak na dnevnom svjetlu pomaže regulaciji unutarnjeg sata, pa je korisno provoditi vrijeme na otvorenom.

Važno je i izbjegavati teške obroke, kofein i ekrane prije spavanja, jer oni dodatno otežavaju uspavljivanje. Održavanje redovite rutine može pomoći tijelu da se brže vrati u ravnotežu.

Iako promjena sata ima svoje prednosti, poput duljih večeri ili boljeg iskorištavanja dnevnog svjetla, njezin utjecaj na tijelo nije zanemariv. Razumijevanjem tih promjena i uvođenjem malih prilagodbi možemo smanjiti negativne posljedice i lakše se prilagoditi novom ritmu.