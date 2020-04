Ljeti na put s ljetnim, a ne zimskim gumama

Ovo proljeće brojnim su se vozačima planovi za zamjenu zimskih guma ljetnima poremetili zbog izvanredne situacije te se sezona zamjene guma pomakla daleko u proljeće. Neki se vozači stoga sigurno pitaju bi li uopće ove godine preobuli svoje vozilo u ljetne gume. Goodyearovi stručnjaci odgovaraju da je to jedina prava odluka ako žele osigurati pouzdanu, sigurnu i štedljivu vožnju u toplijim mjesecima.

Dnevne temperature u travnju već se približavaju onima u ljetnim mjesecima, asfalt je preko dana već dobrano ugrijan, stoga ne bi više trebalo puno čekati s ugradnjom ljetnih guma, savjetuju u Goodyearu. Iako je izvanredna situacija mnoge vozače prisilila da još malo pričekaju sa zamjenom guma, makar to značilo do svibnja ili čak lipnja, vozilo ne smije ostati u zimskoj obući čitavo ljeto.

»Pri vožnji u toplijim mjesecima ljetne gume pružaju očite prednosti u usporedbi sa zimskim gumama, jer su posebno zasnovane za osiguravanje optimalne izdržljivosti tijekom ljeta. Naime, kod viših temperatura jamče bolju upravljivost i prianjanje te manju potrošnju goriva«, istaknuoje Simon Brezavšček, voditelj tehničke podrške kupcima za regiju Europa Jugoistok u Goodyearu.

Ljetne gume od zimskih se razlikuju i po vanjskoj strukturi i po kemijskome sastavu gumene smjese. Gazni sloj zimskih guma ima dodatne lamele koje osiguravaju bolje prianjanje na snijegu i ledu, a ljetne gume imaju veće i kruće blokove gaznog sloja koji se u zavojima i kod kočenja manje savijaju. Opisani koncept ljetnih guma kod viših temperatura osigurava bolje prianjanje i upravljivost te kraći zaustavni put. Razlika u dužini zaustavnog puta između zimske i ljetne gume kod temperature iznad 15 stupnjeva Celzija može iznositi i do sedam metara u korist ljetne gume! To je gotovo petina zaustavnog puta suvremenog automobila od postignute brzine od 100 kilometara na sat do zaustavljanja.

Osim sigurnosnog dobro je uzeti u obzir i troškovnu stranu. Uvjerenje da ćemo vožnjom na kompletu zimskih guma tijekom cijele godine uštedjeti novac pogrešno je jer će njihov životni vijek biti puno kraći. Kako objašnjava Brezavšček, najvažniju ulogu u tome ima sastav gumene smjese: »Zbog višeg postotka silike u gumenoj smjesi zimske su gume znatno mekše i posljedično se bolje ponašaju na temperaturi do sedam stupnjeva Celzija. Vožnja po ugrijanom asfaltu uzrokuje njihovo pregrijavanje, zbog čega gume postaju tvrđe i gube svoje osobine, istovremeno se u usporedbi s ljetnim gumama na višim temperaturama puno brže troše, a neekonomične su i s vidika potrošnje goriva.«

Kod zamjene guma Goodyearovi stručnjaci također savjetuju da vozači koji ove sezone ne odluče kupiti novi komplet guma obrate pozornost na besprijekornost guma i pravilnu dubinu profila. Dubina žljebova mora biti dovoljna jer to znatno utječe na vozne karakteristike, a prije svega na sprječavanje akvaplaninga. Zakonski propisana minimalna dubina u većini europskih zemalja doduše iznosi 1,6 milimetara, ali u Goodyearu preporučuju da zbog spomenutog razloga gume zamijenite kad se dubina žljebova smanji ispod 3 milimetra.