Lica izbjeglica u središtu Zagreba

I ove godine Festival tolerancije, koji se s popratnim programima održava od 1. do 21. travnja, kulturnu ponudu Zagreba obogaćuje i dvjema intrigantnim izložbama. Trinaesto izdanje festivala naglasak stavlja na važnost prihvaćanja i poštivanja različitosti te temeljnih načela jednakosti i pravednosti, a pritom se posebno dotiče i gorućeg globalnog problema - izbjeglica.

Na zagrebačkim ulicama 1. travnja bit će postavljena fotografska izložba Oni // They inspirirana projektom Studija Aleppa pod nazivom Picturing (new) European citizens. U javnom prostoru pod pokroviteljstvom UNHCR-a Hrvatska i u suradnji s Isusovačkom službom za izbjeglice zaživjet će pop up instalacije s portretima četvero izbjeglica koji trenutačno žive u Hrvatskoj. Na svakom pojedinom punktu bit će prikazana četiri portreta jednog migranta koje su načinili različiti fotografi. Ugledni hrvatski umjetnici Ana Opalić, Mare Milin, Stanko Herceg i Ivan Posavec dat će svoje viđenje četvero izuzetnih ljudi iz Sirije, Iraka i Irana s tužnim životnim pričama.

Izložba Kao da ih nema: oživljavanje sjećanja na poljske Židove bit će održana od 5. do 17. travnja ispred Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu. U suradnji s POLIN-om - Muzejom povijesti poljskih Židova iz Varšave bit će predstavljene reprodukcije murala pronađenih po cijeloj Poljskoj, a koji govore o prošlosti tamošnjih Židova. Murali se pojavljuju u gradovima u kojima su Židovi prije Drugoga svjetskog rata činili znatan dio stanovništva, a djelo su malih grupa urbanih aktivista i aktivistica koje svoje sugrađane žele podsjetiti na njihove nekadašnje susjede. U Zagrebu će biti prikazani na panoima podijeljenim u 12 tematskih cjelina koje na pristupačan način govore o važnosti vraćanja sjećanja u javne prostore. Izložba je organizirana u suradnji s Institutom Adam Mickiewicz, Varšava, Poljska.

Programi su sufinancirani sredstvima Ureda za kulturu Grada Zagreba.