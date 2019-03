Igor Čoko - Zarobljeni ili Pakao je tu iza ugla u Živom ateljeu DK

Tijekom 2015. i 2016. godine preko milijun izbjeglica mahom iz Sirije, Afganistana, Iraka i Pakistana prošlo je kroz Beograd, na putu ka Europskoj uniji, tzv. Balkanskom rutom. Od trenutka postavljanja bodljikave žice na granici s Mađarskom, taj broj se drastično smanjio. U Srbiji je preostalo oko 6500 tisuća izbjeglica smještenih po kolektivnim centrima. Međutim, oko 1200 njih odlučilo je uzeti sudbinu u svoje ruke i zaigrati na kartu sve ili ništa, kako bi se dokopali željene destinacije s druge strane žice.

Odbijeni na granici, odlučili su se za napuštena carinska skladišta u nekadašnjoj Savamaloj, srcu Beograda porušenog zbog izgradnje projekta "Beograd na vodi". U dehumaniziranim i neljudskim uvjetima, proveli su skoro 8 mjeseci, tj. do trenutka rušenja istih u proljeće 2017. godine.

Projekt "Zarobljeni" dokumentirao je njihov život tijekom najgoreg perioda zime kada je snijeg umjesto da sakrije, zapravo otkrio dimenzije pakla napuštenih skladišta. Do tog trenutka relativno nevidljivi u svojoj nevolji, kroz fotografije koje su snimljene, postali su epicentar empatije i humanitarnog aktivizma ljudi koji su, vođeni snimljenim fotografijama i medijskim objavama istih masovno počeli dolaziti u Srbiju kako bi pomogli izbjeglicama jer je Vlada Republike Srbije odlučno odbijala svaku vrstu pomoći jer izbjeglice nisu registrirane.

Boraveći među njima gotovo tri mjeseca fotograf Igor Čoko, dokumentirao je na direktan i neposredan način njihov život u tim uvjetima, sve one trenutke kroz koje su prolazili, od lične emocionalne agonije do trauma nakon povratka s neuspješnog pokušaja prelaska preko žice, do trenutaka zabave, radosti i gostoprimstva u tim nehumanim uvjetima.

---

Igor Čoko rođen je 1975. godine u Kninu, Hrvatska. Živi i radi u Beogradu. Po obrazovanju je diplomirani etnolog - antropolog. Iz perspektive vizualnog antropologa, kroz dokumentarnu i uličnu fotografiju istražuje senzibilitet ljudi, uličnog života i života stigmatiziranih grupa. Autor je tiskanih knjiga fotografija "Subverzivna estetika ulice: Prizori raskošne stvarnosti", "Iza rešetaka: Život osuđenika iz Okružnog zatvora u Beogradu" i "Karaburma, moj geto".

▶ Izložba je otvorena do 13.3, radnim danom od 18 do 20 sati, a subotom i nedeljom od 12 do 14 sati.