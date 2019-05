Lagana provjera u kakvoj ste formi...

Zadišete se kad hodate uz stepenice? Ako ih je puno i strme su, to je potpuno logično, no brojke do kojih su došli znanstvenici bacaju novo svjetlo na sveopći nedostatak forme modernog čovjeka.

Naime, troje od deset odraslih ljudi zadiše se dok se popne uz stepenice, pokazalo je istraživanje provedeno u Velikoj Britaniji.

Doznali su i da prosječna odrasla osoba ostaje bez daha u prosjeku šest puta tjedno. I to zbog lagane ili umjerene vježbe. Četvero od deset ispitanih moralo se boriti za zrak nakon što je potrčalo za busom ili nakon seksa.

Svaki deseti osjećao se zadihano nakon što se sagnuo da nešto podigne s poda, dok više od petine ispitanih priznaje da se osjećaju pomalo zadihano tijekom radnog dana kad stres i pritisak postanu previše.

"Zabrinjavajuće je da se toliko ljudi osjeća zadihano nakon jednostavnih radnji", kaže Mike McKevitt iz britanske udruge brigu o plućima i dodaje: "Zadihanost dok obavljate svakodnevne zadatke bi mogla biti simptom bolesti pluća i to ne smijete ignorirati."

Od 2.000 ispitanih više od četvrtine ih ne vježba niti jednom tjedno, a četvrtina kaže kako bi u sadašnjoj formi mogla odigrati nogometnu utakmicu. Čak trećina kaže da ne mi mogla trčati milju ni da im život ovisi o tome.

Nakon što ostanu bez daha, u prosjeku je potrebno oko 38 sekundi da se vrate u prvobitno stanje, a jedan od 20 odraslih treba više od dvije minute da se oporavi.

Dok 44 posto ispitanih vjeruje da loša fizička forma negativno utječe na njihov život, istodobno pronalaze nebrojene izgovore zašto ne učine ništa po tom pitanju.