5 savjeta za pravilno hodanje

Hodanjem možete bez problema skinuti kilograme, no ipak treba obratiti pažnju na nekoliko stvari. Najčeše pogreške koje radimo dok hodamo vrlo se lako mogu ispraviti te će se učinak hodanja uvelike povećati, a kalorije i kilogrami otopiti.

Stoga vam donosimo 5 savjeta kako hodati da biste dobili najviše:

Brda i stepenice - brda su najbolje što vam se može naći na putu dok hodate. Na njima ćete ojačati mišiće nogu i sagorjet puno više kalorija, nego dok hodate po ravnoj površini. Umjesto da istom rutom hodate svaki dan, ubacite rute na kojima ima brda dvaput tjedno. Stepenice su izuzetno dobre za podizanje kondicije i jačanje stražnjice i nogu.

Intervali - izuzetno učinkovita metoda dizanja kondicije i mršavljenja. Jedna studija pokazala je da su ispitanici koji su prakticirali intervale u hodanju sagorjeli 20 posto više kalorija od onih koji nisu. Ako ste izvan forme, hodajte maksimalnom brzinom jednu minutu, a potom dvije minute umjerenom brzinom. Izmjenjujte ova dva tempa tijekom cijelog treninga. Ako imate kondicije hodajte maksimalnom brzinom tri minute pa dvije minute hodajte umjerenim tempom.

Mitovi - sigurno ste čuli da se preporučuje dnevno napraviti 10.000 koraka kako bi se učinak hodanja pokazao na vagi. No, to nije potpuno točno. Učinak će se vidjeti ako napravit već 200 do 300 dodatnih koraka. Štoviše, ako prenaglo počnete ispunjavati normu od 10.000 koraka mogli biste se prebrzo umoriti, demotivirati, a i riskirate ozljede.

Ruke - mašete rukama dok hodate ili još gore - držite ih u džepovima? Odviknite se od toga i zaposlite svoje ruke. One sudjeluju u hodanju kao i noge. Savijet ih u laktivima pod kutem od 90 stupnjevai mašite njima naprijed- natrag dok hodate. Ova jednostavna tehnika uposlit će cijelo tijelo i pomoći vam da sagorite dodatne kalorije te istovremeno ojačati mišiće na rukama.

Tempo - većina ljudi ne obraća pozornost na tempo kojim hoda, nego jednstavno hoda. Rezultat takvog hodanja je izostanak rezultata jer ne dižemo kondiciju. Kao što trkači obraćaju pozornost na brzinu kojom trče, treba obratiti pažnju i na tempo kojim hodate. Pratiote koliko vam treba minuta da prijeđete kilometar pa iz tjedna u tjedan dižite tempo i skraćujte vrijeme. Što brže hodate. više kalorija topite.

Sve u svemu, najvažnije je uživati u aktivnosti kojom se bavite. U tom slučaju ona ima puno više koristi za tijelo i um od nečega što vam ne pruža zadovoljstvo..