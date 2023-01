Kupus je čudesan, pogotovo fermentirani

Fermentacija kupusa se smatra najstarijim načinom čuvanja kupusa i samim tim se smatra jednim od najvažnijih izvora hrane još od 4. stoljeća prije nove ere.

Danas se kiseli kupus najčešće služi uz jela i vrlo je popularan u centralnoj Europi, točnije u Njemačkoj. On ima brojne zdravstvene koristi, s obzirom na to da ima dovoljnu količinu vitamina C i K, dovoljno vlakana, a i pospješuje energiju i imuni sustav željezom. Iako ima i brojne prednosti, treba biti umjeren, jer se kupus fermentira solju, te je pun natrija.

Pola šalice kiselog kupusa sadrži 20 posto preporučene dnevno potrebne količine natrija. Osim toga, sadrži i 13 kalorija, od čega 0 grama masti, 4 grama vlakana, 7 grama ugljikohidrata, 2 grama šećera i 1 gram proteina. Od bitnih mikronutrijenata sadrži natrij, vitamin C, vitamin K, mangan, željezo, vitamin B6 i folnu kiselinu.

Ovo su neke stvari koje će u vašem tijelu postati bolje ako ćete redovito jesti kiseli kupus.

Doprinosi jačim kostima - vitamin K2 igra veliku ulogu i u zdravlju kostiju. Znamo da žene s ulaskom u menopauzu imaju veliki problem s jačinom kostiju i njihovom gustoćom. Unos vitamina K2 doprinosi sporijem gubitku koštane mase, a nekoliko istraživanja je pokazalo da redovna konzumacija ovog vitamina, bilo kroz prehranu ili suplemente, može smanjiti rizik od fraktura kralježnice ili kuka za 60 do 80%. Sada kada znate koje su glavne koristi ove super hrane, na vama je jedino da odlučite hoćete li sami kiseliti kupus ili ćete uzeti kupovni. Naša preporuka je uvijek da ga sami napravite jer ćete znati točno što ste se koristili. Stoga bismo vam skrenuli pažnju da ako se ipak odlučite za kupovinu pazite da izbjegnete dodate šećere.

Jača srce - veliki broj vlakana i probiotika smanjuju razine kolesterola, dok vitamin K2 umanjuje rizik od srčanih bolesti tako što sprečava stvaranje naslaga kalcija u arterijama. U jednom istraživanju se pokazalo da redovan unos vitamina K2 smanjuje rizik od umiranja od srčanih bolesti za čak 57%, tijekom perioda od sedam do 10 godina. Dok je drugo istraživanje pokazalo da žene mogu smanjiti rizik od srčanih bolesti do 9% na svakih 10 mikrograma vitamina K2 koje unesu dnevno. Primjerice jedna šalica kiselog kupusa sadrži oko 6,6 mikrograma ovog vitamina.

Poboljšava imunološki sustav - kao što smo spomenuli, ova super hrana je bogata probioticima i oni poboljšavaju balans bakterija u želucu, što čini vaš zid želuca zdravim, te on ne propušta neželjene supstance u ostatak organizma, tako štiteći vaš imunološki sustav. Štoviše, redovan unos hrane pune probiotika kao što je kiseli kupus može smanjiti rizik od stvaranja infekcija kao što su prehlada ili infekcija urinarnog trakta. Ako se razbolite, uzimanje probiotika vam može pomoći da se oporavite čak i tri puta brže ni ne koristeći antibiotike. Kiseli kupus je bogat i vitaminom C i željezom, koji dodatno jačaju imunološki sustav, a poznato je da i povećani unos vitamina C tijekom prehlade može znatno ubrzati ozdravljenje.

Popravlja probavu - kiseli kupus sadrži probiotike, zdrave bakterije koje se prve bore protiv toksina u organizmu i štetnih bakterija. Također, mogu poboljšati i probavu, kao i sveukupno zdravlje, a sprečavaju i proljev izazvanu unosom antibiotika. Istraživanja su pokazala da smanjuju i nadimanje i zatvor.

Smanjuje stres i održava zdravlje mozga - dok vaše raspoloženje može diktirati što ćete jesti i obrnuto je moguće. Ono što jedete može da utiče na vaše raspoloženje i funkcioniranje mozga. Sve veći broj istraživanja pokazuje da ono što jedemo utiče na to hoćemo li biti sretni ili smrknuti. Kreiranje zdrave crijevne flore smanjuje stres i održava mozak zdravim. Pored toga, probiotici iz kiselog kupusa poboljšavaju pamćenje, smanjuju simptome anksioznosti, depresije, autizma i opsesivno-kompulzivnog poremećaja.