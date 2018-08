Kupine - vitaminska bomba i izvor zdravlja

Kupine, ljetni plod koji štite dugi trnovi na granama biljke sjajan su izvor zdravlja - evo pet najvažnijih sastojaka:

Antioksidansi - kupine sadrže visoke razine antioksidansa. Antioksidansi pomažu ljudima da se bore protiv nepovoljnih utjecaja slobodnih radikala u tijelu. Slobodni radikali mogu oštetiti stanice i smatra se da su usko uključeni u proces starenja i druga zdravstvena stanja, poput raka i bolesti srca.

Prehrambena vlakna - 100 grama kupina sadrži 14 posto preporućenog dnevnog unosa vlakana. Vlakna su vrsta ugljikohidrata koje tijelo ne može razgraditi u manje molekule šećera, kao kod drugih ugljikohidrata. Vlakna igraju ključnu ulogu u reguliranju razine šećera u krvi i potrošnji šećera. Postoje dvije vrste vlakana u hrani, topljiva i netopiva.

Vitamin A - podupire imunološki sustav koji sprječava infekcije i bolesti. Također podržava rast i održavanje zubiju i kostiju, kao i održavanje zdrave kože. Vitamin A je odgovoran za proizvodnju pigmenata u mrežnici oka i pomaže pri održavanju vidljivosti, posebno u slabom osvjetljenju.

Vitamin C - 100 grama kupina sadrži 35 posto preporučene dnevne doze vitamina C. Ljudi nisu u mogućnosti sintetizirati vlastiti vitamin C, pa je neophodno uključiti ga u zdravu prehranu.

Vitamin K - to je nužna hranjiva tvar za zgrušavanje krvi, koja je neophodna za pravilno zacjeljivanje rana. Ljudi su također povezali dobro zdravlje kostiju s vitaminom K.

Stoga, kad prođete kraj grma kupina - riskirajte par ogrebotina, isplatit će vam se!