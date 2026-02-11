« Glazba
Negative Slug i A Gram Trip u Vintage industrialu

Ovaj četvrtak rezerviran je za teške rock zvukove. doom i buku uz Negative Slug i A Gram Trip

Doom u Vintageu
Doom u Vintageu (Arhiva)
Ludwine Kronike zazivaju teške note! Četvrtak 12. veljače savršena je noć za taljenje uz zagrebačke Negative Slug i A Gram Trip!

A GRAM TRIP je četveročlani stoner doom bend iz Zagreba, koji je krajem prošle godine izbacio drugi album "Bud Ends And Glass Bottoms".

VIDEO: https://youtu.be/QdkSIk8LFHc?si=9RedFhKrycXT5Loj

GLAZBA: https://agramtrip.bandcamp.com/album/bud-ends-and-glass-bottoms

NEGATIVE SLUG doma svi znaju: doom, sludge, noise, grind, glasni, masni, teški, spori!
VIDEO: https://youtu.be/FjlDgk0YeU8?si=CsO8RI-0Gk-MfIiN

GLAZBA: https://negativeslug.bandcamp.com/album/coprolalia

