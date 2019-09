Koliko nam treba tjelovježbe dnevno prema dobi

Smjernice preporučuju odraslima razvoj snage i ravnoteže kako bi se spriječilo prirodno smanjivanje mišićne mase i gustoće kostiju koje započinje oko 50. godine.

Evo što se preporučuje za određene dobne skupine:

Bebama se preporuča provođenje 30 minuta dnevno na trbuhu.

Maloj djeci se preporuča 180 minuta aktivne igre dnevno.

Djeci predškolske dobi se preporuča 180 minuta fizičke aktivnosti dnevno, što uključuje najmanje 60 minuta vježbanja.

Djeci od 5 do 18 godina preporuča se barem jedan sat umjerene do snažne fizičke aktivnosti na dan. To može biti sat tjelesne kulture, hodanje, aktivnosti poslije škole ili bavljenje nekim sportom. Takav način života razvija mišiće i snagu kostiju te sprečava probleme izazvane sjedilačkim načinom života.

Ljudima od 19 do 64 godine savjetuje se svakodnevna fizička aktivnost. Oni, primjerice, snagu mišića mogu održavati baveći se vrtlarstvom, noseći vrećice iz kupovine ili vježbanjem dva puta tjedno. Preporuča im se najmanje 150 minuta aktivnosti svakog tjedna, poput brzog hodanja, bicikliranja ili trčanja. Liječnici također preporučuju smanjivanje vremena koje se provodi neaktivno i sjedilački te razbijanje dugih perioda neaktivnosti.

Za one starije od 65 godina liječnici kažu da je barem malo fizičke aktivnosti bolje nego nimalo. Dva dana u tjednu trebalo bi raditi neke aktivnosti koje poboljšavaju snagu mišića, ravnotežu i fleksibilnost, a kao primjer najavljuju ples, vodeni aerobik ili Tai Chi. Savjetuje se također prekidanje dugotrajnog sjedenja umjerenom aktivnošću ili barem stajanjem.

Trudnicama se preporuča da pokušaju 150 minuta svakog tjedna sudjelovati u nekim umjerenim fizičkim aktivnostima. Snažnija fizička aktivnost se ne preporuča trudnicama koje ranije nisu bile tako aktivne.

Ženama koje su nedavno rodile također se preporuča do 150 minuta aktivnosti tjedno, vježbe za izgradnju i jačanje mišića dva puta tjedno te svakodnevno vježbanje zdjelice čim to mogu.

Liječnici ističu kako fizička aktivnost nije rizik te da donosi brojne koristi. Dodaju da bi obitelji trebale vježbanje ubaciti u svoju dnevnu rutinu, primjerice, barem hodanjem ili bicikliranjem do škole.