Koliko možete bez sna?

Nedostatak sna priličan je problem kad se bolje pogleda - neki ljudi često ostaju dugo budni, manje spavaju i općenito ne paze na svoje zdravlje, no što kad baš ono, ne možete spavati?

Svjetski rekord je 11 dana i 25 minuta. No, to ne znači da je to korisno. Naprotiv, nedostatak sna je ozbiljan problem. Čak i ako netko uspije ostati budan danima, to nije dobro za njegovo mentalno, ali i fizičko zdravlje.

Na primjer, 1959. godine radijski voditelj Peter Tripp odlučio je emitirati svoju emisiju 201 sat ne bi li prikupio novac za jednu humanitarnu organizaciju. Do trećeg dana počeo je psovati ljude oko sebe i halucinirati. Iako se oporavio po završetku eksperimenta, članovi njegove obitelji rekli su da više nikad nije bio isti.

Internetom se šire razne priče o ljudima koji tvrde da uopće ne spavaju ili spavaju samo sat do dva tijekom noći. Savjetnik za spavanje dr. Christopher Winter kaže da to nije istina.

"Mnogi misle da ne spavaju, ali istina je da spavaju ne znajući da to čine", rekao je dr. Winter za Men's Health.

On kaže da je fizički nemoguće danima ostati budan jer će vas mozak zapravo prisiliti da zaspete.

"Moj rekord je bio 48 sati i definitivno nije zabavno", kaže dr. Winter.

Koliko je zapravo moguće izdržati bez sna, teško je reći. I Guinnessova knjiga rekorda prestala je dokumentirati takve pokušaje nastojeći spriječiti ljude da naruše zdravlju.

Sigurno je da je odrasloj osobi tijekom noći potrebno sedam do devet sati sna, a ako imate problema s nesanicom, probajte neke metode i tehnike koje bi vam mogle pomoći da lakše utonete u san.