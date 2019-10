Klasične Bube - na struju

Premda je Volkswagen okončao proizvodnju Beetlea teško je za očekivati kako je u stanju ponuditi neki novi automobil koji će imati slavu originalne „Bube", a ne modela Beetle, odnosno New Beetle.

No, osim odustajanja od automobila koje pokreće motor s unutrašnjim izgaranjem na čiste električne automobile, otvara se ogroman prostor za novi posao, a to je pretvaranje (ili kako to svjetski engleski medij opisuje - konverzija) starih automobila izbacivanjem motora na unutrašnje izgaranje, a na njihovo mjesto se ugrađuje elekrični pogon.

Dakle struja ulazi u stare automobile koji dobivaju elektromotore, bateriju i potrebnu elektroniku. Na taj način se starim automobilima daje novi život i ne moraju završiti kao sekundarna sirovina. Ali, ne smijete na brzinu zaključiti, ne radi to VW ni neki drugi svjetski proizvođač automobila zbog ekologije.

Ma baš ih briga za to, ali su „namirisali" ogromno tržište za prodaju ovakve ideje (konverzija) i usluge, dakle na prvom mjestu je novac.

