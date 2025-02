Kensington Lima - promocija albuma 12.02. VIB

Tri godine nakon kritički hvaljenog albuma "Southbound", bend Kensington Lima predvođen autorom i glazbenikom Josipom Radićem najavljuje koncert koji je na rasporedu za srijedu 12. veljače.

Friški "The Beat That Saved Our Lives", treći je album ovog zagrebačkog benda, dostupan na svim digitalnim streaming platformama, a kao najavni singl predstavljena je pjesma "Coming Out at Midnight".

Coming Out at Midnight VIDEO:

https://youtu.be/bGmFr3IOToo

Kensington Lima posljednjih se godina etablirao kao jedan od najzanimljivijih rock'n'roll aktera na domaćoj glazbenoj sceni. Dosadašnja dva albuma donijela su im pozitivne osvrte i publike i kritike, kao i priznanje u obliku nagrade Rock&Off za rock album godine (2021.). Uz matični bend, Radić je aktivan i kao autor pjesama niza hrvatskih izvođača, kao i drugog mu projekta Valentino Bošković.

https://www.facebook.com/kensingtonlima