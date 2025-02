Dhafer Youssef danas u Lisinskom

Najava da će se Dhafer Youssef konačno pojaviti u Zagrebu izazvala je oduševljenje kod brojnih ljubitelja ovog tuniškog virtuoza svjetskog glasa. Već se dugo iščekuje utorak, 11. veljače da bi se konačno moglo uživati u bravuroznosti ovog majstora koji svirajući oud, uz izuzetan vokalni raspon, spaja naizgled nespojivo na svim paralelama i meridijanima. U njegovoj glazbi svatko pronaći nešto za sebe: od jazza i elektronike pa sve do tradicionalne arapske glazbe. Najaktualniji album koji će promovirati ovom prilikom, "Streets of Minarets" sjajno je primljen i od kritike i publike, a kad se zna da su na njemu svirali velikani kao što su Herbie Hancock, Marcus Miller, Dave Holland - dvojbe nema, ovakav koncert se ne propušta. Ulaznice po cijeni od 39, 44 i 49 eura mogu se kupiti online preko sustava CoreEvent i na njihovim fizičkim pretprodajnim mjestima.

Ulaznice: https://shorturl.at/rGx7t

SATNICA:

19:30 Ulaz

20:00 Dhafer Youssef

Za umjetnike kao što je Dhafer Youssef mirovanja nikad nema, pa je već i novi album u planu. "Uživo sviram s mladim, ali odličnim glazbenicima koji su se savršeno uklopili u ovaj materijal i prihvatili ga kao svoj. Toliko dobro funkcioniramo da ćemo u ovom sastavu s kojim ću i nastupiti u Zagreb, snimiti novi album koji će na neki način biti nastavak "Streets Of Minarets", a trebao bi biti objavljen do kraja godine".

Za ovaj koncert veže ga još jedna zanimljivost. Iako živi na europskom tlu već više od polovine svog života, domaća publika ga nije imala priliku čuti uživo: "Nikada nisam nastupao u Hrvatskoj do ove veljače . Živio sam i studirao u Beču, bio jako blizu Hrvatske, ali nisam nikada imao priliku da nastupam ovdje i zbog toga se dodatno veselim ovom koncertu", poručio je Youssef.

Njegova glazba je mistična, meditativna i moćno emotivna, zbog čega ga smatraju jednim od najvažnijih suvremenih umjetnika koji povezuju tradicionalnu i modernu glazbu: avangardnu, bogatu emocijama i mističnim zvukovima. Svojim suradnjama spaja različite muzičke tradicije, od jazza i sufijske glazbe do indijske klasične glazbe i elektronike. Uz već navedene umjetnike svjetske reputacije svakako vrijedi istaknuti i suradnju s armenskim pijanistom Tigranom Hamasyanom, norveškim jazz gitaristom Eivindom Aarsetom ili američkim bubnjarom Vinnijem Colaiutom koji je svirao s Frankom Zappom i Stingom.

Njegov impresivan opus donio mu je između ostalog BBC-ovu nagradu za World Music 2006. godine i Edison Award 2017. godine, te pohvale publikacija kao što su The Guardian, The Times, The Evening Standard, Downbeat Magazine i Jazzwise. Također je sudjelovao na All-Star Global Concertu UNESCO-a 2015. godine što samo potvrđuje njegovu globalnu prepoznatljivost. Ostavio je i trag u svijetu filmske glazbe, radeći s imenima kao što su Ridley Scott, Jamesom Horner i Daveom McKean. Jedan je od ambasadora svjetski poznate organizacije Music Traveler, rame uz rame s Billyjem Joelom, Hansom Zimmerom, Johnom Malkovichem, Seanom Lennonom, Adrienom Brodyjem i drugima.

Koncerte umjetnika kao što je Dhafer Youssef grehota je propustiti jer svaki od njih je jedinstveno i neponovljivo iskustvo. Osigurajte svoje ulaznice za Lisinski na vrijeme preko sustava CoreEvent.