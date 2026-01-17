Kakva iskustva u životu trebamo imati?

Život prolazi nekad brže, nekad sporije... ponekad, ali samo ponekad se čini kao da stoji... e pa, jeste li doživjeli neka dobra iskustva u životu koja su vas obilježila na taj način? Ako jeste, blago vama - ona su puno bolja i kvalitetnija od onih bolnih....

Bolna iskustva nas, barem prema riječima naših starijih, trebaju ojačati i pružiti nam pozitivnu energiju jer možemo učiti iz njih.

Svi oni koji su uvijek sumnjali u ovakav poredak stvari sad su došli na svoje, tvrdi profesorica psihologije Jule Specht.

To je pogrešno uvjerenje, rekla je za agenciju dpa dobitnica nagrade grada Berlina za mlade znanstvenike.

Rezultati većine studija ukazuju da negativna iskustva u životu imaju negativan učinak, a pozitivna formiraju pozitivan kontekst - stabilnu obitelj, zdrav odnos i ispunjenje, kaže Jule Specht.

Govoreći općenito, ljudi se pozitivno razvijaju kad su zadovoljni svojim životom, naglašava.

Zašto osjećaj sreće tako brzo proleti? Zapravo ne znamo, priznaje Specht. Pozitivni događaji brže blijede od negativnih, kaže. Ali nudi savjet kako to usporiti.

Treba biti svjestan i prepustiti se onim stvarima koje idu dobro umjesto stalno juriti za novim ciljevima,objašnjava. I crte osobnosti snažno utječu na dobrobit, ekstrovertni ljudi i oni koji nisu emocionalno krhki skloniji su sreći.

Osobna dobrobit može se također poticati time što ćete se više družiti, nečim se počastiti i pozitivno razmišljati, ali to nije lako, zaključila je Specht.

Sve u svemu, moguće je... nije lako, ali se može...