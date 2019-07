Seksom do većih grudi

Redoviti seksualni odnosi (pod pretpostavkom da imate stalnog partnera) vrlo su zdravi, kako za vezu tako i za organizam. U tijelu se za vrijeme seksa događaju brojne reakcije kojih nismo svjesni.

Povećava se razina hormona koji utječu na raspoloženje te smo nakon orgazma još nek vrijeme vrlo bezbrižni, poletni i sretni. Osim na psihološkoj razini, orgazam djeluje i na tjelesnoj tako što pobvećava ženske grudi.

Zbog pojačane cirkulacije dolazi do promjene oblika i veličine grudi, one postaju punije i čvršće, a žile na grudima puno su izraženije. Grudi tijekom klimaksa mogu narasti za 15 do čak 25 posto.

Znanost ima objašnjenje za ovu lijepu pojavu. Kada žena doživljava orgazam, svašta se događa u njezinu tijelu. Srce jače kuca, otpušta se endorfin, razina dopamina raste,progesteron i estrogen su također na vrhuncu i baš to posljednje je zaslužno za rast dojki tijekom seksa.

Isti kemijski proces događa se za vrijeme ovulacije - estrogen i progesteron utječu na rast libida i rast dojki. Osim u veličini, za vrijeme seksa i orgazma može doći do promjena u boji bradavica i obliku grudi. Oksitocin čini da bradavice nabreknu.

No, ovo su sve kratkoročne promjene na grudima. Kada se tijelo vrati u normlanu, i naše grudi se vrate u svoj stari broj.