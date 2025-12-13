Kako uspješni ljudi dan privode kraju

U nekim područjima našeg života rutina može biti ubitačna za našu karijeru ili društveni život, ali kad nam zdrave navike uđu u svakodnevicu, poboljšanje je u svim aspektima zajamčeno.

Benjamin Franklin zato si je svake večeri postavio pitanje: "Što sam dobroga danas učinio?"

Ono mu je pomoglo da se zamisli o dvije stvari. Prva je bila o tome što je zaista tog dana sve uspio obaviti, a druga je bila što sve može napraviti sutra.

Takva vrsta večernje rutine omogućava nam da privedemo kraju razmišljanje o nekoj temi i izbacimo je iz glave prije nego što legnemo u krevet, a pritom nam olakšava da stvorimo plan za sutra, kako bismo ujutro ustali spremni i bez nervoze.

Autorica Arianna Huffington isključuje sve elektroničke uređaje kako bi se mogla usredotočiti na ono bitno- spavanje.

Ako promjene u večernju rutinu uvodite postepeno i date si dovoljno vremena da se priviknete na svaku od njih (navike se obično stiču nakon 21 dan ponavljanja neke radnje), promjenama ćete se prilagođavati postepeno i nećete osjećati stres ili napetost.

Uspješni ljudi tvrde da je najgore što navečer možete napraviti je opteretiti mozak informacijama koje nas ostavljaju u lošem raspoloženju. Oni izbjegavaju praćenje večernjih vijesti, čitanje rasprava na Facebooku ili ležanje u krevetu i razmišljanje o lošim stvarima koje su se tog dana dogodile. Umjesto toga, savjetuju čitati knjigu ili se družiti s obitelji i dati mozgu određenu količinu pozitivnih emocija kojima će se preko noći hraniti.

Ako želite promijeniti svoju večernju rutinu, evo što preporučuju:

1. Idite spavati rano i budite se rano, uvijek u isto vrijeme.

2. Ugasite elektroničke uređaje barem sat vremena prije spavanja. Isključite internet na mobitelu (tko vas hitno treba, taj će vas zvati).

3. Razmišljajte o tome što ste danas uradili uspješno, a što ne, prije nego što legnete u krevet.

4. Stvorite plan za sljedeći dan, prije nego što legnete u krevet.

5. Idite spavati.