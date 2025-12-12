Što očekuje riječko tržište nekretnina u 2026. godini?

Očekivani rast cijena stanova od 3 do 4 posto potvrđuje stabilnost potražnje te dolazak mladih obitelji koje se sve češće odlučuju za život u riječkom području. Rijeka istodobno jača svoju poziciju kao investicijsko središte sjevernog Jadrana, što dodatno potiče interes kupaca i investitora.

Vrijednosti kuća i zemljišta ostaju stabilne, bez velikih oscilacija, uz vidljiv rast interesa za luksuznim objektima na atraktivnim lokacijama. Posebno se izdvajaju kuće i parcele koje omogućuju veću privatnost, kontakt s prirodom i mogućnost stvaranja personaliziranih životnih prostora. Upravo luksuzni segment doživljava značajnu potražnju, što je u skladu s trendovima koji se očekuju u nadolazećoj godini.

Sve veći broj kupaca usmjerava se prema nekretninama koje nude energetsku učinkovitost, održivost i kvalitetne, dugotrajne materijale. Tržište se jasno segmentira prema kvaliteti, pa se pri kupnji sve više vrednuje moderna tehnologija, kvalitetna izolacija i ekonomičnost korištenja prostora. Takvi standardi postaju jedan od ključnih kriterija kod odabira stanova i kuća u 2026. godini.

U interijerima se ističe jedan od najupečatljivijih trendova sljedeće godine - „povratak prirodi" u luksuznoj interpretaciji. Dominiraju prirodni materijali poput mramora, tamnog oraha i mesinga, uz naglasak na ručno obrađene detalje i visoku estetsku vrijednost. Ovi elementi postaju neizostavan dio višeg i luksuznog segmenta, a sve češće se koriste i u suvremenim gradnjama koje ciljanju na klijente s istančanim ukusom.

Rast riječkog tržišta nekretnina dodatno potiču infrastrukturni projekti, razvoj digitalnih industrija te doseljavanje mlađih obitelji koje prepoznaju kvalitetu života i stabilnost koju Rijeka nudi. Očekivana stabilnost kamatnih stopa i povoljno ekonomsko okruženje također pridonose sigurnosti kupaca i investitora, što utječe na ukupnu kupovnu moć i dinamiku tržišta.

Sve navedeno pokazuje da će Rijeka i u 2026. godini ostati jedan od najznačajnijih urbanih centara za život i ulaganje u Hrvatskoj. Agencija za nekretnine Rijeka Four Nekretnine pažljivo prati svaki pomak na tržištu te klijentima pruža stručnu podršku, pouzdane informacije i odabrane nekretnine koje prate standarde suvremenog kupca. Prema dosadašnjim trendovima, nadolazeća godina donijet će stabilnost, vizualni napredak grada i nove prilike za sve koji razmišljaju o kupnji ili investiranju na riječkom području.