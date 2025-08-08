Kako upravljati resursima vode i struje

D-Marin transformira boravak u svojim vrhunskim marinama pomoću pametnih priključnih stupova, digitalnog rješenja koje korisnicima omogućuje potpunu kontrolu nad potrošnjom struje i vode.

Dizajnirani za veću praktičnost i promicanje održivosti, pametni priključni stupovi korisnicima omogućuju da se povežu, prate potrošnju i plaćaju komunalije bilo kada i s bilo kojeg mjesta. Time se štede resursi i vrijeme koje se može bolje iskoristiti za opuštanje s prijateljima i članovima obitelji.

S više od 2500 instaliranih jedinica unutar D-Marin grupe, pametni priključni stupovi danas su temelj tvrtkinog pametnog ekosustava u marinama unutar D-Marin mreže.

Priključni stupovi aktiviraju se putem QR koda ili izravno putem D-Marin aplikacije. To korisnicima omogućuje da u stvarnom vremenu prate potrošnju i odmah podmiruju račune bez potrebe za odlaskom u ured marine. Više od 90 posto korisnika pametnih priključnih stupova kaže da su zahvaljujući brzom i samostalnom procesu ostvarili značajnu uštedu vremena.

Kapetan broda Azure, stalni korisnik D-Marin objekata ističe: „Prije smo za priključivanje na komunalije morali stajati u dugim redovima u uredu, osobito u sezoni. Prije odlaska morali bismo opet čekati u redu kako bismo platili račune. Sada, zahvaljujući pametnim priključnim stupovima, sve u nekoliko sekundi obavimo u aplikaciji. Možemo se priključiti, pratiti potrošnju i platiti bez problema. To je velika razlika."

Više od 85 posto računa za struju danas se plaća digitalno, a korisnici diljem D-Marin marina svakodnevno uključuju i isključuju struju i vodu više od 2000 puta putem D-Marin aplikacije.

D-Marin pametni priključni stupovi posebno su dizajnirani za morsko okruženje s HDPE kućištem otpornom na UV zračenje i koroziju koje se u potpunosti može reciklirati na kraju svojeg životnog vijeka, što dodatno potvrđuje dugoročnu predanost grupe D-Marin zaštiti okoliša.

Matthias Gehring, glavni direktor za digitalizaciju u tvrtki D-Marin, izjavio je: „Naši pametni priključni stupovi korisnicima pružaju autonomiju uz istovremeno pojednostavljenje korištenja naših marina. Nude bržu uslugu, veću transparentnost i pametniji način upravljanja resursima, a sve to podržava naše ciljeve održivosti. Drago nam je vidjeti da se korisnici aktivno njima služe i da im ova usluga poboljšava boravak u marinama."

Integracijom pametnih priključnih stupova u D-Marin aplikaciju iskustvo u marini postaje uistinu povezano i intuitivno, kombinirajući kontrolu, brzinu i održivost u jednom rješenju.

Više o pametnim priključnim stupovima i drugim pametnim tehnologijama saznajte na stranici d-marin.com.