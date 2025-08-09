Veliki koraljni greben opet u problemima

Dvije od tri regije grebena zabilježile su najveći godišnji pad koraljnog pokrova od početka praćenja prije gotovo 40 godina, navodi se u godišnjem izvješću AIMS-a.

Izbjeljivanje 2024. godine, uzrokovano toplinskim stresom uzrokovanim klimatskim promjenama, bio je glavni uzrok gubitaka, navodi AIMS. Tome su pridonijeli cikloni i pojave morskih zvijezda pod imenom "kruna od trnja".

AIMS je primijetio da je ovo peti masovni događaj izbjeljivanja koji je pogodio regiju od 2016. godine i najveći ikada zabilježen na Velikom koraljnom grebenu. Izvješće upozorava da takvi događaji postaju sve češći, dok se razdoblja oporavka smanjuju.

"Sada vidimo povećanu promjenjivost u razinama pokrova tvrdim koraljima. Ovo je fenomen koji se pojavio u posljednjih 15 godina i ukazuje na ekosustav pod stresom", rekao je Mike Emslie, voditelj dugoročnog programa praćenja AIMS-a.

"Vidjeli smo kako koraljni pokrov oscilira između rekordno niskih i rekordno visokih razina u relativno kratkom vremenskom razdoblju, dok su prije takve fluktuacije bile umjerene", dodao je.

Nalazi se temelje na istraživanjima provedenim između kolovoza 2024. i svibnja 2025. Od 124 istražena grebena, gotovo polovica (48 posto) pokazala je pad koraljnog pokrova, dok je samo 10 posto pokazalo porast. Unatoč zastojima, Emslie je primijetio da greben još uvijek zadržava više koraljnog pokrova nego mnogi sustavi grebena diljem svijeta.

Smješten uz sjeveroistočnu obalu Australije, Veliki koraljni greben najveći je svjetski sustav koraljnih grebena, nastanjen s oko 400 vrsta koralja, oko 1500 vrsta riba i 4000 vrsta mekušaca.