Schneider Electric, globalni lider u digitalnoj transformaciji upravljanja energijom i automatizacije, predstavio je treće poglavlje svoje besplatne online Škole održivosti. Ovaj edukacijski program namijenjen je partnerima i suradnicima u distribucijskom kanalu kako bi im pomogao postati liderima održivosti u vlastitim sektorima.

Novo poglavlje fokusira se na to kako poslovni subjekti mogu dekarbonizirati svoje poslovanje i iskoristiti prednosti održivosti kroz elektrifikaciju i digitalizaciju. S obzirom na to da istraživanja pokazuju kako bi tvrtke koje se ne prilagode klimatskim rizicima mogle izgubiti i do 7 % godišnje zarade do 2035., potreba za konkretnim klimatskim akcijama nikad nije bila veća.

Što je Škola održivosti?

Schneider Electric je Školu održivosti pokrenuo 2023. godine kako bi organizacijama pružio pristup praktičnim i lako dostupnim edukacijama o održivosti. Program se sastoji od tri poglavlja:

Poglavlje 1: Osnove održivosti

Poglavlje 2: Kako izgraditi i provesti strategiju dekarbonizacije

Poglavlje 3: Kako elektrifikacija i digitalizacija postaju temelj konkurentne i održive budućnosti

Fokus Poglavlja 3: konkretna rješenja za stvarne izazove

U trećem poglavlju polaznici dobivaju jasne upute i alate kako pokrenuti transformaciju poslovanja i stvoriti održivu prednost na tržištu. Edukacija nudi prilagođene planove za različite sektore, uključujući:

Energetiku i zgradarstvo: Kako smanjiti „ugrađeni ugljik", mjeriti i optimizirati potrošnju energije i emisije uz pomoć automatizacije, elektrificirati vozni park, modernizirati infrastrukturu te koristiti lokalne izvore obnovljive energije.

Informacijske tehnologije (IT): Korištenje digitalnih alata za prikupljanje podataka i upravljanje dekarbonizacijom kroz inovativna tehnološka rješenja.

Stambeni sektor: Kako smanjiti ugljični otisak u kućanstvima, poticati energetski učinkovite nadogradnje i unaprijediti održivost u višestambenim objektima.

Industrijsku automatizaciju: Primjena energetski učinkovitih motora, uvođenje sustava upravljanja brzinom i osmišljavanje održivih tehničkih rješenja.

Održivost kao konkurentska prednost

Treće poglavlje donosi konkretne alate i tehnologije koje pomažu tvrtkama da održivost primijene u praksi, na način koji koristi i njima i njihovim kupcima. Time održivost postaje pokretač rasta i dugoročne otpornosti, a ne samo regulatorna obveza.

"Ponosni smo što pokrećemo novo poglavlje naše Škole održivosti - ovo je prekretnica koja sve povezuje u jednu cjelinu. Vjerujemo da će naši partneri kroz ovu edukaciju dobiti znanje i alate kako bi u praksi primijenili održivost - i kod sebe i kod svojih korisnika," izjavio je Sorouch Kheradmand, voditelj održivosti partnera u Schneider Electricu.

"Kako svijet postaje sve digitalniji i elektrificiraniji, naši partneri imaju jedinstvenu poziciju da odgovore na energetske izazove današnjice," dodao je Frederic Godemel, izvršni potpredsjednik za upravljanje energijom u Schneider Electricu. "Svako poduzeće, bez obzira na veličinu, ima važnu ulogu u energetskoj tranziciji. Naš je cilj pomoći im da održivost pretvore u svoju tržišnu prednost - spajajući ekološku i ekonomsku vrijednost."

Edukacija je besplatna i otvorena za sve - partnere, kupce, male i velike tvrtke, kao i sve koji žele razumjeti kako konkretno djelovati za održivu budućnost.

Više informacija dostupno je na službenim stranicama Schneider Electrica.