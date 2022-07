Kako se zaštititi od provalnika

Ljeto nije više samo vrijeme godišnjih odmora te uživanja u suncu i moru, nego i vrijeme povećanog broja provala i krađa u stanove i kuće. Prema podacima MUP-a, provalne i teške krađe najzastupljenija su kaznena djela u imovinskim deliktima u 2021. godini na razini cijele Hrvatske i ukupno ih je evidentirano 8.224 dok ljetni mjeseci predstavljaju period u godini kada provalnici pojačano djeluju i kada puno lakše dolaze do plijena ulaskom u domove građana.

Kako vas po povratku s bezbrižnog godišnjeg odmora ne bi zateklo neugodno iznenađenje i kako ne biste postali žrtvom provalnika, potrebno je poduzeti određene korake ali i mjere opreza prije odlaska na ljetovanje koji mogu uvelike smanjiti mogućnost za počinjenje ove vrste kaznenih djela. Naime, svako duže izbivanje iz doma idealno je vrijeme za provalnike koji vrebaju na sve ono što ste cijeloga života marljivo i predano stvarali, stoga rizik od provale u obiteljsku kuću ili stan treba shvatiti ozbiljno. Osim provalnih krađa, treba imati na umu i ostale nezgodne situacije koje mogu uzrokovati nastanak značajnije materijalne štete na imovini, poput požara, poplave uslijed puknuća cijevi, udara groma i slično. Nažalost, koliko god oprezni bili, neke situacije jednostavno je nemoguće predvidjeti i spriječiti jer su izvan naše kontrole ali postoje preventivne mjere koje je mudro i pametno poduzeti prije odlaska na duži godišnji odmor kako biste maksimalno zaštitili svoj dom, kako od neželjenih posjetitelja tako i od nepredvidivih događaja. Donosimo pet praktičnih savjeta za zaštitu doma prije odlaska na ljetovanje.

Isključite električne uređaje ili kompletnu struju na kutiji s osiguračima

Čak i kad niste kod kuće, u vašem domu postoje uređaji koji troše struju i dok nisu upaljeni. Prazan dom i dalje koristi struju, a pojedini uređaji koje ostavite uključene nastavljaju trošiti energiju, a ako ih isključite, uz uštedu struje spriječit ćete i štetu koju električni uređaji (perilica rublja ili suđa, štednjak, televizor, klima, sušilica...) mogu pretrpjeti od indirektnog udara groma. Kako u slučaju kratkog spoja ne bi došlo do požara preporuka je isključiti iz strujnog kruga lampe, rutere, modeme, punjače kao i sve male kućanske aparate. Pogasite sva svjetla te provjerite jesu li vam slavine zavrnute kao i glavni ventil za vodu. A ako zaista želite uštedjeti ali i djelovati preventivno, kompletnu struju možete isključiti na kutiji s osiguračima.

Povjerite rezervni ključ osobi od povjerenja

Da je vrata prilikom odlaska iz doma, bez obzira na to koliko dugo ćete izbivati, potrebno zaključati, nije potrebno posebno naglašavati ali što je s prozorima, balkonom i ključem? Preporuka je zatvoriti sva mjesta kroz koja bi provalnik potencijalno mogao ući u kuću ili stan dok ključ nipošto ne treba ostavljati na mjestima koja su lako dostupna drugim osobama (npr. ispod otirača, u vazama za cvijeće i slično). Kada odlazite na duže vrijeme, rolete na prozorima ne treba spuštati do kraja jer provalnici i to prate i tako zaključuju da u kući ili stanu nema nikoga. Cvijeće s balkona i prozora nemojte uklanjati jer i na taj način šaljete poruku kako ste odsutni. Preporuka je rezervne ključeve doma i poštanskog sandučića ostaviti susjedu, rođaku ili osobi od povjerenja koja će provjeravati stan ali i prazniti vaš poštanski sandučić te tako ostavljati dojam privida da u domu ipak netko boravi. Osim toga, vaš dom može ugroziti i nezgoda poput puknuća cijevi ili iznenadnog kratkog spoja koji može izazvati požar pa je dobro da netko može ući u nekretninu dok vas nema te pravovremeno reagirati i pozvati pomoć.

Ne zaboravite uključiti protuprovalni alarm

Vlastitu nekretninu od provalnika je moguće zaštititi i uz pomoć alarmnog sustava koji spada u jedan od najpopularnijih načina zaštite. Iako je njegova primarna funkcija dojavnog karaktera, alarm će provalniku definitivno otežati posao, a nerijetko ga i demotivirati u namjeri zbog veće mogućnosti da bude otkriven i uhvaćen. Alarm može biti povezan i sa zaštitarskom službom, koja dolazi u provjeru. Uza sve to, bilo bi dobro imati i klasičnu mehaničku zaštitu kao što su protuprovalna vrata i prozori. Ukoliko nemate alarmni sustav, savjet je da ne kupujete prvi koji vam se nađe pri ruci već da potražite savjet stručnjaka ali i da razmislite o kritičnim točkama u stanu ili kući koje je potrebno posebno zaštititi - osim ulaznih i balkonskih vrata, kritične točke mogu biti podrumi, garaže kao i krovni prozori. Ako imate alarmni sustav, nemojte ga niti slučajno zaboraviti uključiti prije odlaska na ljetni godišnji odmor.

Ugovorite policu osiguranja imovine

Kako biste vlastiti dom učinili što otpornijim svakako razmislite i o polici osiguranja imovine čija lepeza ponude je raznovrsna te svaki ugovaratelj osiguranja, potrošač, ima mogućnost, pored osnovnih polica, izabrati i dodatna pokrića. Osiguranje građevinskog dijela objekta i osiguranje stvari u kućanstvu spadaju u osnovne police osiguranja imovine koje se mogu ugovoriti zasebno, ali najbolje ih je ugovoriti zajedno kako bi se povećala razina zaštite vlastitoga doma. Ugovaranjem police osiguranja stvari u kućanstvu moguće je osigurati vlastite stvari kao i stvari vaših ukućana koje se nalaze u stanu ili kući - od odjeće, obuće, kućanskih aparata, tehnike, namještaja... pa sve do stvari koje za vas imaju sentimentalnu i osobnu vrijednost poput nakita, zlata i umjetnina. Ova polica osiguranja štiti vlasnika stana ili kuće od neplaniranih izdataka koje možete imati na stvarima unutar kućanstva uslijed provale, krađe, vandalizma, požara, poplave, izljeva vode kao i mnogih drugih rizika, a može se ugovoriti kratkoročno, višegodišnje ili dugoročno. Neka društva za osiguranje nude i popust na premiju osiguranja imovine ako uvedete sigurnosna poboljšanja u svoj dom kao što su ugradnja detektora dima, protuprovalnog alarma ili protuprovalnih vrata.

Pametno s društvenim mrežama

Društvene mreže postale su neizostavan dio naše svakodnevice zbog čega mnoge osobe imaju poteškoća s isključivanjem iz uobičajenih online aktivnosti čak i za vrijeme trajanja godišnjih odmora. Upravo takvo ponašanje kao i pretjerana ovisnost o pametnim telefonima mogu vas dovesti do toga da po povratku s ljetovanja duboko požalite zbog nekih objava ili aplikacija u kojima niste isključili opciju otkrivanja vaše lokacije. Naime, vješti i sofisticirani provalnici danas sve više vrebaju i online zbog čega je pametne telefone i društvene mreže, osobito tijekom godišnjeg odmora, potrebno koristiti oprezno i dozirano. Naime, lako se možete naći na meti provalnika ako im otkrijete kada, kamo i na koliko dugo odlazite ali i objavljujući javno vlastiti autorski sadržaj na društvenim mrežama za vrijeme odmora.

Iako idealne zaštite nema, poduzimanjem gore navedenih preventivnih mjera, a posebno ugovaranjem police osiguranja imovine, možete uvelike pridonijeti sigurnosti vašega doma ali i bezbrižnijem uživanju u dugom toplom ljetu.