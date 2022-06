Kako se Toni Milun rješava stres

Toni Milun, viši predavač matematike na Visokom učilištu Algebra i financijski vloger, pobornik je zdravog života i fizičkih aktivnosti. Ovaj simpatični Splićanin, poznatiji kao najomiljeniji profesor matematike u Hrvata, zaljubljenik je u financije, investiranje i sve što ima veze s brojkama što potvrđuju i televizijske emisije Financijalac i S Milunom do milijuna, kao i njegov projekt Toni investitor.

Idealan dan započinje s jogom i meditacijom koje ga opuštaju i pomažu u osmišljavanju novih materijala za besplatne edukativne videe dostupne na njegovom YouTube kanalu, a između ostalog jutra provodi čitajući, pripremajući se za nastavu te komunicirajući s njegovim timom stručnjaka koji mu pomaže u pripremi raznih materijala za snimanja.

Osim pametnog telefona koji su danas svima postali neizostavni dio života, Toni koristi i laptop koji mu je neophodan za rad te pametni sat od kojeg se ne odvaja. Kraj dana uvijek je rezerviran za trening na kojem uvijek da 100%, dok od jutra do mraka njegovo zapešće krasi Watch GT 3 Pro koji bez prestanka prati njegovo zdravstveno stanje i cjelodnevne aktivnosti.

Imali smo priliku porazgovarati s Tonijem pa u nastavku saznajte kako mu novi Huawei Watch GT 3 Pro pomaže u obavljanju svakodnevnih i cjelodnevnih obaveza.

Kako ti se sviđa Huawei Watch GT 3 Pro pametni sat?

„Odličan je. Posebno mi se svidjela opcija koja mjeri razinu stresa. Odmah sam je testirao. Rezultati su odlični i koristim ju često. Čim mi sat kaže da nisam pod stresom - odmah mi je lakše. Iskreno, sat ima toliko opcija da svaki dan otkrivam neke nove, cool stvari. Prije GT 3 Pro sam probao neke druge pametne satove, ali jednostavno se nisam mogao naviknuti na to da svaki dan punim bateriju. To je bio i glavni razlog zašto sam odustao od njih. Međutim, baterija Watch GT 3 Pro traje do 14 dana što potpuno mijenja moje mišljenje o pametnim satovima. Postoje ostali satovi i postoji Watch GT 3 Pro", rekao je Toni.

Za što najviše koristiš sat?

„Posebno mi je koristan za sport. Obožavam plivanje, a sat je vodootporan pa ga mogu koristiti u svim prilikama. Kad sam na Jadranu onda u moru, a u Zagrebu ga koristim na bazenu. Oduševljen sam najnovijim sportskim načinom rada, a to je ronjenje. Sat mjeri dubinu, trajanje i kut zarona te mi daje povratne informacije o mojem rezultatu. Kao zaljubljeniku u plivanje i sport generalno, ovo je super dodatak već bogatoj kolekciji sportova koje Huawei Watch GT 3 Pro pametni sat podržava", otkriva Toni.

Osim znanosti, koje su ti strasti? Jesi li više sportski ili glazbeni tip osobe?

„Sport, elektronska glazba i joga. Bez te tri stvari ne mogu zamisliti život", rekao je Toni.

Osim joge, Watch GT 3 Pro sadrži više od 100 različitih načina vježbanja a zahvaljujući velikom kapacitetu radne memorije, sat može pohraniti i do 500 pjesama te omogućuje izravnu reprodukciju istih kada je sat uparen s bežičnim slušalicama poput FreeBuds Lipstick ili sa Sound Joy zvučnikom.

Koliko ti je važno zdravlje? Na koje načine pratiš svoje zdravstvene parametre?

„Od velike važnosti. Poslovni raspored mi je dosta gust pa se trudim redovito vježbati i pravilno spavati. Tako sam kroz dan produktivniji. Sat mi omogućava da pratim cikluse spavanja, otkucaje srca i razinu stresa", otkrio nam je Toni.

Koji su tvoji savjeti oko upotrebe pametnih satova za svakodnevne obaveze ili možda kućni proračun?

„Jako sam detaljan oko rasporeda obaveza, sve upisujem u kalendare. Ovako kroz pametni sat odmah mi je sve na dlanu kad ne mogu izvaditi mobitel ili računalo. Uz to volim znati koliko mi vremena treba da npr. napišem scenarij za novi video pa sve to mjerim. Upotreba gadgeta u edukaciji tek je u počecima i ne možemo niti zamisliti što nas sve čeka kroz 10-ak godina", rekao je Toni.

Za kraj nam je Toni otkrio kako uskoro priprema jedan veliki projekt. Radi se o Konferenciji financijske pismenosti Toni Milun koja će se održati 15.09. na kampusu Algebre i u Laubi, a što se tiče tehnološke budućnosti, jedva čekamo otkriti što nam sve ona donosi s obzirom da već sad postoje uređaji poput Watch GT 3 Pro koji nam omogućuju reprodukciju glazbe, odgovaranje na pozive, slanje poruka, 100+ načina vježbanja uključujući ronjenje i golf te cjelokupno praćenje zdravlja popraćeno savjetima za rješavanje stresa i bolji san.