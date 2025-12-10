Rituals proizvodi od sada u svim BIPA poslovnicama diljem Hrvatske

Popularni premium brend Rituals od ovog prosinca dostupan je u svim poslovnicama drogerijskog lanca BIPA diljem Hrvatske. Ovim ulistanjem BIPA je omogućila kupcima da uživo isprobaju Rituals proizvode i pronađu svoje omiljene mirisne rituale za njegu tijela.

Riječ je o jednom od najtraženijih globalnih brendova za osobnu njegu, prepoznatom po pažljivo osmišljenim kolekcijama inspiriranima drevnim tradicijama i luksuznim formulacijama. U BIPA poslovnice stižu proizvodi iz najpopularnijih Rituals linija: Karma, Sakura i Ayurveda, uključujući kreme za tijelo, pilinge, pjenaste gelove za tuširanje te hair & body mistove.

Posebno mjesto zauzimaju Rituals poklon setovi, idealni za blagdansko darivanje. U ponudi su setovi iz linija Sakura, Karma, Ayurveda, Jing te Rituals Men - savršeni za sve koji žele pokloniti trenutke opuštanja i pažljivo kreirani ritual njege.

„Uvođenjem Rituals asortimana u sve naše poslovnice želimo našim kupcima ponuditi još bogatiji izbor proizvoda za njegu i opuštanje te unaprijediti njihovo svakodnevno iskustvo kupnje. Drago nam je što ovako kvalitetan i omiljen brend postaje dio naše redovne ponude", izjavio je Tomislav Kušec, senior category manager u BIPI. „Posebno nas veseli što se novi asortiman uvodi u blagdanskom razdoblju, u kojem predstavljamo i širok izbor poklon setova za darivanje najmilijih."

Proizvodi i poklon setovi iz Rituals linija biti će dostupni u BIPA poslovnicama od 10. prosinca.

Osim Rituals poklon setova, u BIPA poslovnicama diljem Hrvatske možete pronaći i širok izbor proizvoda za njegu tijela, kože i kose, kao i parfema po super cijenama, što BIPU čini odličnim mjestom za pronalazak blagdanskih poklona. Više inspiracije možete pronaći na službenim stranicama BIPE.