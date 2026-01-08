Znate li kako se zapravo koristi olovka za obrve i treba li uvijek biti našiljena?

O uređivanju obrva govorimo od kada je svijeta i vijeka i gotovo je teško reći postoji li žena koja ne pazi na izgled svojih obrva. Osim oblikovanja, žene koriste i olovke za obrve, a postoje različite nijanse istih i mnogi možda ne znaju kada koju koristiti. Brojne su zakonitosti kako se olovka koristi pa smo nazvali Vedranu Tomić, osobu koja je najpoznatija u Hrvatskoj kada je u pitanju uređivanje ovog dijela našeg lica.

Pa krenimo s time zašto se olovka nanosi te što ona daje našem izgledu. „Olovka služi preciznoj korekciji nepravilnosti simetrije obrva te popunjavanju praznina. Ta glavna dva faktora su najčešći razlozi zašto nečije obrve imaju wow efekt. Osim urednih obrva lišenih viška dlačica, touch olovkom je šlag na torti. Prvi korak je rad na prvom faktoru (simetrija): našiljenom olovkom povlačite cijelom donjom linijom obrve od početka do kraja repa. Zatim gornju vanjsku liniju povlačite od luka do kraja repa. Iza toga radimo na drugom faktoru (gustoća): Rep se popunjava gusto, a početak obrve i ostatak nešto blažim pritiskom. Nakon toga radite isto na drugoj obrvi pazeći na simetriju s prvom. Kada ste uskladili simetriju, okrenete olovku te češljićem ublažavate jačinu boje do željene. Pri tom počeci uz nos uvijek trebaju biti svjetliji od repa", otkriva nam Vedrana Tomić, vlasnica brenda CHIX threading barova koji imaju i svoje dvije olovke koje su napravili kako bi si olakšali posao, no osim profesionalne upotrebe daju mogućnost i klijenticama da ih nabave za vlastitu uporabu.

„Kako bi si olakšali posao mi smo proizveli dvije olovke različitih nijansi. Napravili smo ih radi toplina boje. COLDER je univerzalna nijansa s hladnijim sivim efektom, dok je COLD popularnija zbog blago toplog tona. Nijedna od njih nije tamnija ili svjetlija, već se taj efekt postiže s češljićem. Dakle tko želi svjetlije obrve treba dulje češljati. Četkica na CHIX olovci je zato tako gusta i kratka, kako bi upijala višak a blendala look. Dakle COLD olovka je toplija (više na čokoladu) a COLDER je hladnija (više na pepel)", objašnjava nam Vedrana koja tvrdi da i plavuše i crnke mogu koristiti obje olovke.

„Upravo tako. Razlika želite li koristiti COLD ili COLDER je u osobnom odabiru. Ipak mi koristimo COLD nijansu s čokoladnim i plavim tonovima kose, a COLDER s pepeljastim i crnim tonovima kose. Dakako puno je zakonitosti kod šminkanja, pa tako ako želite full make up look s puderom, rumenilom, konturama, umjetnim trepavicama i slično, tada i obrve trebamo jače naglasiti. Jednostavno nakon popunjavanja manje blendamo četkicom. Za dnevni đir šminkanja jače blendamo da budu svjetlije", objašnjava nam ova stručnjakinja za obrve.

Inače, olovke se razlikuju po čvrstoći mine, te nijansi boje. Jako je važno paziti na boju ako želite "skrivenu" prirodnu ljepotu. Obrve bi trebale biti neutralne bojom na svim licima, neovisno o boji kose koje žene većinom bojaju. S druge strane, osvijestite čvrstoću njenog sadržaja: mekana mina se lako nanosi ali teško može izvući preciznu korekciju asimetrija. Tvrda mina će lakše korigirati vanjske linije obrva za simetriju ali će biti bolnije za nanošenje i teže popunjavati praznine unutar tijela obrve. CHIX olovke imaju savršeno pogođen omjer te čvrstoće te idealnu nijansu prirodne boje dlačica.

No mnogi se sada pitaju treba li olovka biti našiljena, kada i zašto je to važno!? Brzo u kozmetičku torbicu i provjerite jeste li ju našiljili jer to je itekako značajno za jedan dio uređivanja!

„To je najvažniji korak u pravilnom korištenju olovke. Dakle da riješimo oba faktora za wow efekt (simetrija i gustoća), prvo našiljenom olovkom korigiramo nepravilnosti u simetriji vanjskih linija obrva, a iza toga se puni unutar tijela obrve. Tada je olovka manje našiljena što za popunjavanje praznina ni ne treba biti. Inače morate i znati da olovka nije proizvod koji može simulirati tanku dlačicu. Da usporedim trendove tetoviranja obrva radi lakšeg razumijevanja: japanska metoda tetoviranja kojom se povlače tanke linije se može dobiti proizvodima u flomasteru, dok klasična olovka poput naše daje efekt tetoviranja takozvanih puder obrva", otkriva nam Tomić.

I za kraj ne zaboravite koristiti ricinusovo ulje za obrve. Naime hranjivo ulje održava gustoću koja s godinama nestaje, te daje sjaj dlačicama kako bi uvijek izgledale mlade i zdrave. Posebna su kategorija oni proizvodi koji povećavaju gustoću te se treba raspitati o sastavu i rezultatima detaljnije.