Hippy Garden Bridal kampanja

Nježne i fluidne linije, profinjena silueta i transparentni detalji stvaraju ravnotežu u novoj bridal kolekciji Hippy Gardena. Dizajnerica Đurđica Vorkapić vjenčanicu promišlja kao ikonu ljubavi, naglašavajući romantičan trenutak i dodajući ženstvenim modelima prepoznatljiv predznak Hippy Garden žene.

Otvaranjem novih vidika u stvaranju - od linija kroja do pomno osmišljenih detalja - Hippy Garden gradi prostor u kojem svaka mladenka otkriva vlastitu snagu. Sloboda više nije ograničena društvenim izborima, već se pretvara u luksuz prihvaćanja svih nijansi vlastitog bića. Moda ovdje nadilazi granice i postaje osobni manifest elegancije, senzualnosti i individualnosti.

Kampanju, snimljenu pod kreativnim vodstvom Hippy Gardena, nosi Mila Horvat - ne samo haljinu, već i priču. Priču o slobodi. O ljubavi koja nije ograničenje, nego prostor za rast. O tome da je vjenčanje početak putovanja, a ceremonija tek slavlje odluke.

Hippy Garden dizajnira za žene koje ne traže savršenstvo, već smisao. Za one koje znaju da ljepota dolazi iznutra - i da najbolji modni dodatak nije veo ni buket, već čista, radosna duša.

Čiste linije i skulpturalna silueta, u maniri autorskog potpisa Đurđice Vorkapić, pretvaraju tradiciju u suvremenu viziju. Klasičnu bijelu haljinu nadopunjuje sofisticirana nijansa pudera vanilije - hommage individualnosti svake mladenke. Voluminozni ukrasi, raskošne teksture svile i brokata te detalji ručne izrade potvrđuju vrhunsku modnu umjetnost koja svako vjenčanje pretvara u osobni čin slobode i elegancije.

Hippy Garden - uvijek ispred vremena

Na domaćoj modnoj sceni Hippy Garden već desetljećima zauzima posebno mjesto. Vizionarskim dizajnom, beskompromisnom kvalitetom i jedinstvenim identitetom, brend se izdvojio kao jedan od rijetkih koji su nadišli prolazne trendove i pretvorili se u kulturnu i estetsku referencu - prepoznatljivo ime koje utjelovljuje samu bit suvremene modne umjetnosti.

Rezervirajte svoj termin u Hippy Garden showroomu!

Vrata Hippy Garden showrooma na adresi Jablanska 22, Zagreb su širom otvorena za individualne narudžbe, uz mogućnost rezervacija putem online kontakt obrasca na službenim stranicama ili pozivom na broj +385 1 6199 368." Zbog izrade po mjeri, preporučuje se rezervacija najmanje tri do četiri mjeseca unaprijed.

Svaka mladenka može povesti do dvije osobe u pratnji.