Kako savršeno zamotati poklone

Zamatanje pokloni je problem kad to najviše treba - pokloni su uvijek najbolji dio božićnih blagdana koje svi volimo, no ako nismo uspjeli sve zamotati na vrijeme, to se može pretvoriti u laganu noćnu moru - zamatanje poklona ne ide baš svima od ruke.

Kako u što kraće vrijeme lijepo zamotati poklon najbolje znaju zaposlenici japanskih robnih kuća koji zbog velikih gužvi moraju biti brzi i spretni. U kratkom videu pogledajte njihovu metodu uz koju će vam za motanje jednog poklona trebati samo 15 sekundi.

Ako trebate još originalnih ideja za zamatanje poklona, isprobajte ovu 'kimono' tehniku bez upotrebe škara: