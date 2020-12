5 savjeta kako uštediti za blagdane

Blagdanski shopping može se pretvoriti u noćnu moru i napraviti popriličnu rupu u vašem kućnom budžetu, što sigurno u ovo doba ne samo godine nego i pandemije nije najbolje rješenje.

Stoga, evo 5 savjeta kako pametno kupovati na način da ne ostanete goli i bosi, a da istovremeno vaši dobiju dobre poklone.

Ne kupujte novu generaciju uređaja kada su lanjski podjednako dobri - Zašto bi platili iPhone 12 preko 9 tisuće kuna kada možete imati iPhone 10 ili 11 za 1500 kuna? Stariji model iPhone ima lošiju kameru ali podržava novi operativni sustav i sve aplikacije kao iPhone 10, doduše malo je sporiji no funkcioniraju gotovo identično.

Ne kupujte odjeću s markom - Zapitajte se što vam ime neke marke donosi? Najčešće ništa osim visoke cijene. Uredu je skuplje platiti neku stvar ako time kupujete kvalitetu, no ako plaćate više samo da budete IN onda je to uzaludno potrošen novac, pogotovo ako to znači da ćete biti dva tjedna na kruhu i vodi. Koja je razlika, osim u cijeni, između Dolce Gabbana jakne i jakne iz nekog nerazvikanog dućana?

Nikada ne kupujte novo kada možete nabaviti rabljeno - Svi znamo da nove stvari imaju veću cijenu nego rabljene, bilo da se radi o automobilima, tehnici, namještaju ili odjeći kupnjom polovnih stvari možemo uštedjeti 20, 50, a u nekim slučajevima i do 90 posto. Obiđite second hand shopove, pregledajte oglasnike ili surfajte internetom kako bi pronašli stvari koje odgovaraju vašem ukusu, ali i dubini novčanika.

Novce zamijenite maštom - Ljudi često plaćaju drugima, a sami su sposobni da istu stvar naprave, samo još bolje. Primjerice, zašto kupiti čestitku kada ju možete sami napraviti. Istu filozofiju možete primijeniti na ostale aspekte života: zašto ići s voljenom osobom u restoran kada možete otići na romantičan piknik, umjesto izlaska u kafiće pozovite društvo kod sebe, umjesto odsjedanja u skupom hotelu ljetne praznike možete provesti u kampu.

Prodajte prije nego što kupite - Steknite naviku da prije nego što kupite stvar koju trebate prodate onu koja vam više nije od koristi. Sve odjevne predmete koji ne namjeravate nositi prodajte nekom second hand shopu, stare knjige prodajte antikvarijatu, nepotrebnu tehniku stavite u oglas, bilo u novine bilo na internet. Novac od prodaje iskoristite za kupovinu stvari koja vam je neophodno potrebna.

Uvijek tražite nižu cijenu - Nemojte se sramiti i neka vas navedena cijena na artiklu ne obeshrabruje. Progutajte ponos i odagnajte nelagodu te pitajte prodavača da li može spustiti cijenu, ako ne može neka dovede nekoga tko ima takvu moć. Pokušajte jer nemate što izgubiti.