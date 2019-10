Kako reprogramirati apetit i skidati kilograme

Recepata za mršavljenje ima na pretek, no i dalje se smišljaju novi, pa je tako psihologinja specijalizirana za mršavljenje dr. Helen McCarthy iz Bristola smislila novo rješenje za gubitak kilograma.

Riječ je o "reprogramiranju" apetita koje nam pomaže da otkrijemo koliko nam hrane zapravo treba i da se naučimo jesti kada smo gladni, a ne kada mislimo da je vrijeme za obrok.

U svojoj knjizi How To Retrain Your Appetite dr.McCarthy donosi apetitsku skalu na kojoj nula znači neutralno za glad, a prelazi u minus (do -5) kada smo gladni i u plus (do +5) kada smo siti.

Psihologinja smatra da je najbolje ne jesti dok ne osjetimo glad jačine - 3, što bi značilo da smo definitivno gladni, a trebali bismo prestati jesti kada smo siti na razini 3.

Kada naučimo prepoznati pravu glad i sitost prevenirat ćemo gomilanje kilograma pa čak i moći uživati u poslasticama bez bojazni od debljanja.

Njezin skala za apetit izgleda ovako:

- 5 ekstremno smo gladni

- 4 jako smo gladni

- 3 definitivno smo gladni

- 2 lagano smo gladni

- 1 nismo sigurni, ali vjerojatno smo gladni

0 neutralno

1 nismo sigurni, ali vjerojatno nismo gladni

2 gotovo smo siti

3 siti smo

4 jako smo siti

5 prejeli smo se

Pomoću ove skale u kratkom ćemo vremenu upoznati svoj apetit i naučiti ga kontrolirati, odnosno jest ćemo samo kad je to potrebno.

"Osjećaj na razini plus tri na kojoj bismo trebali prestati jesti je osjećaj zadovoljstva, no ne i potpune sitosti na koju smo navikli.To je ono što trebamo promijeniti u našim glavama i tada ćemo se dugoročno riješiti viška kilograma", objašnjava dr. McCarthy.

Dodaje i kako glad nije loša. Ako ne osjetimo nikada glad, znači da naše tijelo nema odmora te da stalno probavlja hranu. Umjerena glad je dobrodošla. To je ona glad koju bismo trebali osjetiti sat vremena prije obroka.