Kako preživjeti blagdane bez viška kila

Za ljude koji su usredotočeni na pokušavanje izbjegavanja blagdanskog debljanja, jednostavan čin grickanja određene hrane može pomoći u postizanju tog cilja. Zapravo, podaci pokazuju da jedenje međuobroka između obroka može potaknuti osjećaj sitosti i ograničiti prekomjernu konzumaciju u sljedećem obroku, u konačnici pomažući u izbjegavanju debljanja, osobito kada taj međuobrok sadrži proteine, vlakna, cjelovite žitarice ili složene ugljikohidrate, piše Eat This, Not That.

Dakle, koji su najbolji međuobroci u kojima možete uživati ​​tijekom praznika kako biste izbjegli dosadno debljanje tijekom blagdana? Nastavite čitati kako biste saznali što trebate imati pri ruci kad vam započnu napadaji gladi, kako biste mogli na prirodan način pomoći u kontroli težine tijekom hladnih mjeseci.

Edamame - edamame je namirnica koja prirodno sadrži biljne proteine, vlakna i zdrave masti. U stvari, jedna šalica sadrži nevjerojatnih 18 grama proteina i 8 grama vlakana, naglašavajući kako je ova hrana zasitna snaga. Edamame se može konzumirati kuhan na pari ili pečen za vrijeme međuobroka kako bi se smanjio apetit i poduprli blagdanski ciljevi kontrole težine.

Grčki jogurt - jedenje grčkog jogurta može biti jedan od koraka koji će vam pomoći da održite blagdansku težinu. "Ključ za izbjegavanje debljanja tijekom blagdana jest osigurati da većinu vremena konzumirate obroke i grickalice bogate proteinima i vlaknima kako biste kontrolirali glad", kaže nutricionistica Lauren Harris-Pincus.

Jaja - jaja su možda na prvom mjestu kada je u pitanju vrijeme doručka. Ali u ovim nutritivnim moćnicima možete uživati ​​na različite načine u bilo koje doba dana. Osim toga, jaja pomažu u osjećaju sitosti i u borbi protiv debljanja tijekom blagdana.

Kokice - konzumiranje hrane od cjelovitih žitarica, poput kokica, povezano je s nizom pozitivnih zdravstvenih učinaka, uključujući gubitak težine. Sve dok se u kokicama ne uživa s velikim količinama dodanog maslaca, šećera ili soli, mogu biti dobra opcija za podnevni međuobrok tijekom blagdanske sezone. Pokušajte posuti malo cimeta na zrna za ugodnu i svečanu poslasticu koja će vas zasigurno zadovoljiti.

Nar - duboka crvena boja nara može učiniti ovo voće već svečanim izborom. I kao što objašnjava Liz Shaw, stručnjakinja za hranjive tvari i autorica, "nar je praktičan međuobrok koji će vas držati sitim i punim energije tijekom užurbane blagdanske sezone"

Pistacije - prema nekim podacima, jedenje pistacija može biti zadovoljavajući način da podržite svoje ciljeve kontrole težine. Jedno kliničko ispitivanje ocjenjivalo je žene koje su konzumirale 44 grama (250 kalorija) pistacija kao jutarnji međuobrok tijekom 12 tjedana u odnosu na one koje nisu jele pistacije (koje su bile kontrolna skupina).

Pečeni slanutak - slanutak, kao i druge mahunarke poput leće, imaju sporo probavljive ugljikohidrate, visok sadržaj vlakana i proteina te umjerenu energetsku gustoću, što su ključni čimbenici koji pomažu u mršavljenju.

Suhe šljive - suhe šljive su hrana koja podržava zdravlje crijeva i prirodno je puna hranjivih tvari koje podržavaju zdravlje kostiju. Studija je pokazala da su se ljudi koji su grickali suhe šljive osjećali manje gladnima i ukupno su jeli manje kalorija u usporedbi s ljudima koji su jeli drugu hranu s jednakim sadržajem kalorija. Suhe šljive su voće s niskim glikemijskim indeksom koje prirodno sadrži vlakna, a to su dva čimbenika koji mogu pomoći u promicanju sitosti tijekom međuobroka.

Ukratko, sljedeći put kad budete u trgovini, svakako se opskrbite s nekoliko ovih grickalica. Na taj način možete se osjećati sitiji tijekom dana i spriječiti uobičajeno pretjerivanje povezano s blagdanima.