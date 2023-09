Kako prebaciti stotu?

Stogodišnjaka je sve više, ne samo u plavim zonama svijeta, a svi od njih govore o istoj sttvari - pozitivnom stavu. Roslyn Menaker (103) rekla je za The Guardian da su "sreća, radost, zahvalnost i pozitivna perspektiva razlozi zbog kojih je dugo živjela".

Ruth Sweedler (103) za CNBC je otkrila da su je uvijek hvalili zbog pozitivnog stava kojim je zračila. Uvijek je bila vesela.

Iako starije osobe misle da je pozitivno raspoloženje igralo ulogu u njihovoj dugovječnosti, odnos između osobnosti i starenja je nijansiraniji, kaže profesor psihologije ličnosti na Sveučilištu Notre Dame David Watson.

"Mislim da su učinci pozitivnog načina razmišljanja precijenjeni", kaže on, ali ističe da postoje i druge osobine za koje vjeruje da su usko povezane s dugovječnošću.

"Savjesni ljudi ne rade gluposti"

Prema Watsonu, osobine većine ljudi mogu se svrstati u pet kategorija: otvorenost, savjesnost, ekstrovertnost, susretljivost i neuroticizam.

"Savjesnost, odnosno koliko ste organizirani i disciplinirani, najviše je povezana s dugovječnošću", tvrdi.

To pojašnjava riječima: "Ljudi s visokim stupnjem savjesnosti bolje brinu o sebi. Primjerice, nastoje umjereno piti alkohol i jesti uravnoteženije obroke. Savjesni ljudi ne rade gluposti."

Dobra vijest je da postoje radionice savjesnosti koje mogu povećati našu sposobnost samoregulacije. Ipak, to ne znači da pozitivan stav nije bitan.

"Psihički zdravi ljudi se brže oporavljaju. Oni sami sebi mogu reći da to kroz što prolaze nije velika stvar. Pronalaze načine da se vrate u tu ravnotežu. Ako živite zdravim načinom života i možete se oporaviti od teškoća, to bi moglo dovesti do duljeg i zadovoljnijeg života", zaključio je.