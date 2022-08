Kako pravilno zaspati kao beba

Bolji san počinje izgradnjom dosljednih rutina, uključujući buđenje u isto vrijeme svaki dan, čak i vikendom", rekao je za Today klinički psiholog dr. Michael Breus.

Pojašnjava da cirkadijalni ritam utječe na probavu, spoznaju i san. Zbog toga su rutina i kvalitetan san toliko važni za cjelokupno zdravlje. Dobra vijest je da zaspati možete vrlo brzo uz nekoliko dubokih udaha.

Tehnika disanja 4-7-8

Ovaj jednostavan trik s disanjem jedan je od Breusovih omiljenih. "Ako se probudite usred noći i ne možete se smiriti i opustiti, ovo je jednostavna stvar koju možete učiniti", kaže.

Prvo udahnite brojeći do četiri. Zatim držite dah brojeći do sedam. Na kraju izdahnite dok brojite do osam.

"Ova tehnika smanjuje broj otkucaja srca usred noći. To pruža umirujući osjećaj koji olakšava povratak u san", pojasnio je liječnik.

Ograničite unos kofeina i alkohola i rashladite spavaću sobu

Dr. Breus također savjetuje da izbjegavate piti kofein kasnije u danu. Pokušajte si osigurati šest do osam sati između posljednje doze kofeina i spavanja. Drugim riječima, ako idete u krevet u 22 sata, zadnju kavu popijte u 14 sati. "Važno je i ograničiti unos alkohola prije spavanja. Iako vam alkohol može pomoći da zaspite, on također može ometati neke faze sna. Stoga se nećete nužno osjećati odmorno", upozorio je.

Ako želite brzo zaspati, ključno je i da osigurate odgovarajuću temperaturu u spavaćoj sobi. Preporučena temperatura spavaće sobe bi trebala biti ispod 20°C, a tijekom ljetnih mjeseci možete se rashladiti držanje zamrznutih boca vode u krevetu. "Ja ih stavljam u čarape. Kada odložite po jednu sa svake strane boka, potpuno se rashladim", dodao je.