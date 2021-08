Kako pravilno spremati hranu

Postoje neki trikovi uz koje možete dulje vrijeme održavati hranu svježom, pa evo niz savjeta koji će vam dobro doći.

Agrume držite na hladnom - agrumi imaju poroznu kožicu, zbog čega se brzo suše kada su izloženi visokim temperaturama. Kako biste očuvali agrume, stavite ih u hladnjak. Budući da je lakše iscijediti sok kad su vam naranče i limuni topli, prije soka ih zagrijte na sobnu temperaturu.

Dodajte limun na kriške jabuke - kada narežete jabuku, dodajte malo limuna na svaku krišku. Tako ćete spriječit da jabuka poprimi smeđu boju. Isto možete primijeniti i na kruške.

Gljive držite u papirnoj vrećici - svježe gljive se sastoje od oko 92 posto vode, zbog čega brzo postanu gnjile. Čuvanje gljiva u papirnatim vrećicama, a ne u plastičnim, omogućuje da papir upije višak vlage i sprječava gljive da apsorbiraju druge tekućine u svom okruženju. Na sobnoj temperaturi gljive se skupljaju i gube okus, pa ih je najbolje držati u papirnatoj vrećici u hladnjaku.

Jagode isperite u octu - jagode vrlo brzo postanu mekane, gnjile i promijene boju, čak i ako ih čuvate u frižideru. To je zbog nevidljive bakterije koja se nalazi u ovom voću. Kako biste to spriječili, jagode isperite u otopini s octom. To će omogućiti da jagode ostanu svježe i po nekoliko tjedana. Upute: Pomiješajte vodu i ocat u zdjeli u omjeru 4:1, a potom ubacite jagode u tu otopinu i pustite ih neka stoje oko pet minuta. Nakon toga ih isperite u hladnoj vodi i posušite papirnatim ručnikom ili krpom. Jagode potom stavite u papirnati ručnik pa u zdjelu koja ne propušta zrak i potom ih ubacite u frižider.

Kavu držite u zamrzivaču - zrna kave koja neće koristiti u skorije vrijeme stavite u kutiju ili staklenku koja ne propušta zrak i spremite je u zamrzivač. Tako će kava duže vrijeme ostati svježa i zadržat će jaku aromu. Prije nego što ćete tu kavu koristiti, pustite je neka se u potpunosti odmrzne.

Razdvojite voće i povrće - možda ćete primijetiti da kada skladištite određeno voće i povrće zajedno, ono može ili brzo sazrijeti, brzo istrunuti ili se uopće neće promijeniti. To je zato što voće i povrće sadrži različite razine hormona zrenja koji se naziva etilen. Etilen je plin koji pomaže voću ili povrću da sazrije brže od drugih. Ovo je jedan od razloga zašto ne biste trebali čuvati jabuke i banane zajedno - jabuke su vrlo osjetljive na etilen, dok banane proizvode puno etilena, zbog čega se vaše jabuke mogu brzo pokvariti. Ista će se stvar dogoditi kada zajedno skladištite rajčicu, luk i krumpir.

Zeleno povrće stavite u papir - zeleno povrće poput zelene salate, kupusa, špinata i začina vrlo brzo promijeni boju i izgubi svježinu. Da biste to spriječili, zeleno povrće najprije isperite u hladnoj vodi i ostavite da se osuši. Nakon toga ga umotajte u papirnate ručnike i stavite u plastičnu vrećicu sa zatvaračem i ubacite ih u frižider.