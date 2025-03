Ključne potrebe za inkluzivnije putovanje neurodivergentnih putnika

Priprema prije putovanja - Gotovo dvije trećine (64 %) izražava snažnu želju za „probnim putovanjima" - kontroliranim iskustvima koja im omogućuju da unaprijed isprobaju scenarije putovanja. To bi moglo dovesti do toga da zračne luke i avioprijevoznici uvedu simulacije prijave na let, ukrcaja i leta, dok bi turističke atrakcije mogle unaprijed informirati o dijelovima iskustva koji mogu izazvati senzorno preopterećenje kao što su na primjer stroboskopska svjetla.