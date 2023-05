Kako odabrati najbolji online casino u Hrvatskoj

Otkad je prije desetak godina u Hrvatskoj donesena regulativa i nakon što se otvorio prvi online casino u Hrvatskoj, tržište je eksplodiralo. Mnogobrojne tvrtke koje su držale sportske kladionice proširile su svoj biznis igara na sreću, a u našu je zemlju stiglo i podosta velikih internacionalnih igrača.

Brzoj ekspanziji online platformi za kockanje kumovao je i rapidan razvoj tehnologije. Casino je prisutan na internetu od njegovih početaka, ali tek nakon razvoja širokopojasnog interneta i pametnih telefona koji se sada nalaze u gotovo svakom džepu, vidjeli smo ekspanziju online casina. Mobilno ili online igranje omogućuje napredne opcije kao što su progressive jackpot igre ili bonusi poput 22bet bonus promocija, a možda i najveća prednost je mogućnost igranja u bilo kad i bilo gdje.Pauza za kavu na poslu, duga vožnja doma vlakom ili autobusom, u krevetu prije spavanja ili u bilo koje drugo vrijeme moguće je igrati igre.

Postoje i brojni drugi razlozi zašto posjetiti neki online casino u Hrvatskoj. A baš ogroman izbor različitih igraćih naslova, još je jedna od karakteristika online platformi za kockanje. Na izboru ćete imati tisuće kvalitetnih igara iz različitih kategorija. S obzirom na to da postoji mnogo online casina na domaćem tržištu, korisnici nekad imaju problema s odabirom idealne platforme za igru. Stoga vam donosimo savjete kako odabrati idealni casino te pregled najjačih platformi na domaćem tržištu.

Na što obratiti pozornost kod odabira najboljeg online casina

Online casino je kompleksna platforma koja se sastoji od mnoštva komponenti. Osnovni kriterij za odabir mogao bi biti izgled, jer se svi korisnici žele osjećati ugodno na websiteu namijenjenom igranju. Stranica bi trebala imati i dobro korisničko sučelje s jednostavnom navigacijom i lakom dostupnošću kategorija. Ako na prvi pogled online casino koji ste posjetili zadovoljava ove kriterije, donosimo vam još par stvari na koje biste trebali obratiti pozornost prilikom odabira platforme za igranje casino igara.

Valjana licenca

I dok u svijetu postoji nekoliko međunarodnih kockarskih licenci kao što su Curacao i Malta Gaming Authority, da bi online casino radio u Hrvatskoj mora imati valjanudozvolu od Ministarstva financija. Zašto je licenca za igre na sreću bitna? Ona potvrđuje da se radi o ozbiljnoj platformi i da su sve igre pravedne.

Da bi online casino dobio dozvolu, njegov mehanizam generatora nasumičnih brojeva na kojemu se temelji velika većina igara mora ispitati neovisna tvrtka treće strane. U svijetu je najpoznatije ime eCOGRA, a i naše Ministarstvo surađuje s kvalitetnim ispitivačima. Licenca je izuzetno važna kako bi i sustav plaćanja bio pod kontrolom te igrači ne bi imali problema s uplatama i isplatama.

Bonusi u online casinu

Najčešći način na koji online casino privlači nove korisnike su bogate bonus ponude. Iako se u najvećem broju slučajeva ne radi o besplatnim sredstvima, ipak oni nude više novca na računu s kojim se možete dulje igrati. Prije prihvaćanja treba obratiti pozornost na uvjete bonusa i koliko puta trebate odigrati bonus iznos prije nego ga možete povući s računa. Bonusi su odlična nadogradnja svake online casino platforme, ali da ne bi ostali razočarani svakako pročitajte prije igranja uvjete korištenja u kojemu su navedeni svi preduvjeti koje igrač mora zadovoljiti za iskorištavanje bonusa.

Bonus dobrodošlice

Jedan od najčešćih bonusa u svijetu online platformi za kockanje je bonus dobrodošlice. On se dodjeljuje svim novim igračima i upravo veliki banneri i ponude za ovaj bonus vrište s naslovnica i reklama za casino stranice. Uobičajeno je da casino igraču dodaje 100% iznosa prve uplate do određenog iznosa. Neke casino kuće razdijelili su bonus dobrodošlice u nekoliko dijelova, pa bonus iznos možete dobiti za čak prve tri uplate. Svakako pročitajte uvjete korištenja bonusa. Da biste od bonus iznosa mogli povući dobitke, najčešće ćete morati odigrati 30x iznos bonusa.

Besplatne vrtnje

Uz Bonus dobrodošlice najčešće idu i besplatne vrtnje. Radi se o bonus ponudi koju casino dodjeljuje novom igraču kada se registrira. Svojih 50, 100 ili 200 besplatnih vrtnji igrači mogu iskoristiti u jednoj od igara koju casino odredi. Isto tako, uobičajeno je da se vrtnje dodjeljuju raspoređene po danima. Dobitke iz bonusa besplatnih vrtnji također ćete morati odigrati određen broj puta. Osim tzv. wagering requirements, svaki bonus ima i vremensko ograničenje, pa ćete za aktivaciju bonus ponude imati određen broj dana, kao i za njegovo potpuno iskorištavanje.

Ostali bonusi

Svaki casino nastoji imati jedinstvene bonus ponude i promocije. Jedan od najčešćih bonusa je dnevni povrat novca ili cashback. Radi se djelomičnom povratu izgubljenog novca u igrama što je zgodan način za motivaciju igrača.

No deposit bonus je sličan bonusu dobrodošlice, ali je znatno rjeđi. U ovom slučaju casino daruje igračima bonus iznos bez da od njih zahtjeva polaganje novca na račun. Radi se o bonusu koji je najsličniji besplatnom novcu, ali kod njega se obično radi o znatno manjim iznosima. Online casino kuće financiraju ovaj tip bonusa iz svog marketinškog budžeta i njime privlače nove korisnike.

Loyalty bonusi ili VIP klubovi još su jedan od tipova promocija kojima casino nastoji vezati korisnike. VIP ili loyalty klubovi najčešće omogućuju skupljanje bodova kroz igranje igara. Uz određen broj bodova možete dobiti jači status u VIP klubu te svoje skupljene bodove zamijeniti za bonus iznos. Druge prednosti VIP klubova su posebni savjetnik za igrače, različiti pokloni i bolji uvjeti za igranje igara.

Izbor igara

Online casino platforme igrači posjećuju upravo zbog igara i svi drugi kriteriji padaju u vodu ako na stranici nema omiljene igre ili najdražeg tipa igara. Postoje kriteriji broja igara i njihove raznovrsnosti. Što se tiče kvantitete, kvalitetni online casino ima preko 500 slot igara uz još par stotina drugih naslova. Neke platforme prelaze i po par tisuća igara.

Osim samog broja, kod online casina jako je važna i raznolikost. Ona se očituje u raznolikom izboru slot igara koje uključuju i progresivne jackpot igre, ali i u prisutnosti igara za stolom poput blackjacka, baccarata, rouletta, pokera te sve više zastupljenog live casina, odnosno igara s pravim djeliteljima.

Live casino

Casino uživo jedan je od prevladavajućih trendova na iGaming tržištu u posljednjih nekoliko godina. Ova kategorija spaja najbolje od dva svijeta, onog online casina s njegovom prilagodljivošću i fleksibilnošću te svijeta tradicionalnih casina s ljudskim interakcijama. Live casino sadrži igre za stolom koje vodi pravi djelitelj, pa je moguće s njim komunicirati uživo. Interakcija s djeliteljem i drugim igračima dodaje socijalnu komponentu i stoga ova kategorija nevjerojatno raste u zadnje vrijeme.

Developeri igara

Kvantiteta je važna komponenta online casina, no sam broj igara neće puno značiti ukoliko se radi o nekvalitetnom softveru. Naravno da treba pružiti priliku i novim nadolazećim razvojnim studijima za izradu casino igara, no ipak potražite na svojoj platformi igre od onih najpoznatijih developera, jer će to biti garancija kvalitete. Ako vaša casino platforma ima igre od Microgaming, NetEnt, Evolution Gaming, Play'N GO i Playtech proizvođača, moći ćete naći dovoljan broj kvalitetnih naslova za igranje.

Način plaćanja

Budući da se u online casinu igraju igre za pravi novac, načini plaćanja su jako bitna stavka. Imajte na umu da ćete više morati čekati na isplatu nego da se provede uplata. U većini slučajeva iznos depozita bit će vidljiv odmah, dok ćete na svoj dobitak pričekati i do par dana ovisno o načinu isplate.

U hrvatskim online casinima najčešći načini uplate su putem Visa kreditne kartice, e novčanicima kao što su Aircash i Skrill ili PayPal te bankovnim transferom. Budući da su mnogi casini izrasli iz tradicionalnih casina ili kladionica, moguće je svoj račun nadoplatiti u fizičkim poslovnicama. Specifičnost domaćeg tržišta je i uplata putem bonova, a najpoznatiji su A-bon i Paysafecard.

Korisnička služba

Bilo da se radi o iskusnom igraču casina ili početniku, u slučaju igranja za pravi novac i velikog broja različitih softvera, mogući su različiti problemi. Kvalitetna korisnička služba iznimno je bitna za iskustvo korištenja online casina. Gotovo sve platforme nude live chat kao non-stop opciju kontaktiranja. Sve casino kuće nude i email kontakt, dok neke nude i korisničku podršku putem telefona. Osim različitih načina kontaktiranja casina, puno korisnih informacija možete sami doznati čitanjem općih uvjeta, pravila igre i FAQ sekcija.

Slot igre

Najveći dio online casina zauzimaju slot igre. Radi se o softverskim proizvodima koje se baziraju na nasumičnom generatoru brojeva i za igranje nije potrebno veliko znanje, niti se može učinkovito primijeniti taktika igranja. Dobitci u slot igrama potpuno su nasumični, a jedina garancija dobitka izražena je u RTP broju. RTP ili return to player je broj koji odražava koliko određena igra vraća igračima. Taj se broj u najvećem broju slučajeva kreće između 90-96%.

To ne znači da ćete za 100 eura nazad kroz igru dobiti 96, nego se radi o tome da svi igrači koji igraju slot igru u nekom razdoblju dobit će nazad 96% uloženog. Za pojedinačnog igrača to znači da može potrošiti svih 100 eura bez ijednog dobitka, ili odigrati jedan euro i dobiti maksimalan dobitak.

Slot igre su daleko najpopularniji dio casino ponude i kao takve čine veliki dio ukupnog prometa online casina. Hrvatski casini ne zaostaju ni po čemu za najvećim svjetskim platformama i na stranicama domaćih providera možete naći najbolje naslove.

Top slot igre u hrvatskim online casinima

Slot igra RTP Opis Gates of Olympus 96.50% Zeus vlada na Olimpu i uspijete li spojiti dobitne simbole na isplatnim linijama, možete doći do njegovog božanskog blaga u ovoj slot igre s tumble opcijom. Book of Dead 96.21% Otkrijte tajne izgubljene grobnice i potražite simbole proširivanja u ovoj igri inspiriranoj drevnim Egiptom Legacy of Dead 96.58% Popularna tematika egipatske mitologije obrađena je i u ovoj igri koja donosi sličnu estetiku i nešto bolji omjer isplata Book of Rebirth 95.9% U centru igre je čarobna knjiga rođenja koja ima funkciju scatter i wild simbola. Ponovno se vraćamo na obale Nila u vrijeme starog Egipta u potrazi za velikim dobitcima. Wanted Dead or a Wild 96.38% Posjetite divlji zapad u ovoj avanturističkoj slot igri koja ima jedinstvene bonus opcije poput Duel at Dawn, Dead Man's Hand i The Great Train Robbery kao i veliki maksimalni dobitak. Sugar Rush 96.50% Šareni simboli i brojni slatkiši ispunjavaju 7x7 igrače polje. Igra ima tumble opciju, besplatne vrtnje i druge posebnosti. Bonanza Billion 96% Još jedna slot igra s voćnom tematikom nudi igrače polje s 5 redova i šest kola. Osim jarkih boja, igra ima brojne bonus ponude. 9 Masks of Fire 96.24% Klasično 3x5 polje u ovoj igri donosi i tradicionalne simbole poput BAR, 7, and višnji, a uz to ima i ogromne dobitke te besplatne vrtnje. The Hand of Midas 96.54% Uđite u kraljevstvo kralja Mide i pokušajte osvojiti njegovo zlato pravim simbolima na nekim od 20 isplatnih linija. Rise of Olympus 96.50% Bogovio Olimpa pomoći će vam u potrazi za dobitcima kroz posebne opcije Hand of God i besplatne vrtnje u ovom grafički impresivnom slotu tvrtke Play'n Go.





Koliko se čeka na isplate u hrvatskim casinima

Jedna od stvari koje igrače najviše zanimaju kod online casina je koliko će dugo morati čekati na isplatu dobitaka. Pozitivna stvar kod većine online casina je što ne postoji naknada za transakciju i što je vrijeme obrade uplata na račun trenutačno.

Za razliku od nekih svjetskih casina gdje se na određene isplate treba čekati i po par dana, u hrvatskim online platformama isplate su puno brže. Donosimo vam tablicu najčešćih metoda isplata s očekivanim vremenom trajanja i iznosima.

Način plaćanja Naknada Trajanje Maksimalna isplata Visa Nema naknade Jedan radni dan 50,000-75,000 kn Bankovni transfer Nema naknade Jedan radni dan 1,000,000 kn Aircash Nema naknade Trenutačno 5,000 kn Skrill Nema naknade Trenutačno 35,000 kn Netteler Nema naknade Trenutačno 35,000 Revolut Nema naknade Jedan radni dan 75,000 kn

Najbolje hrvatske online casino platforme

Izuzetno zasićeno online casino tržište u hrvatskoj nudi velik broj zanimljivih stranica i doista je teško odabrati one najbolje. Svaki od ponuđača ima neke prednosti i nedostatke, a nakon što zadovolje sve one kriterije o kojima smo pisali u tekstu na vama je da prema svojim sklonostima odaberete one najpovoljnije platforme u kojima ćete najviše uživati. Ovo su neke od najpopularnijih online casino stranica na domaćem tržištu.

Favbet casino

Favbet je svoje putovanje počeo kao izuzetno poznata sportska kladionica. Iz imena je vidljivo da sportsko klađenje i dalje igra veliku ulogu na ovoj platformi te možete pronaći velik broj događaja i pojedinačnih oklada. Stranica je prije nekoliko godina nadograđena i sada nudi punokrvni online casino.

Već na prvi pogled svakom je posjetitelju jasno o kakvoj se stranici radi. Vrh sučelja rezerviran je za promotivne akcije, a ostatak platforme prati klasični stil casina s pregledom najpopularnijih igara. Uz stotine kvalitetnih slot igara, Favbet u ponudi ima igre za stolom kao što su blackjack, baccarat, poker i roulette.

Ovaj casino ima zanimljive promocije kao što je bonus na prvi depozit do maksimalnog iznosa od 5000 kuna. Svidjet će vam se i korisnička podrška koja uključuje chat uživo, Facebook messanger, email i telefonsku podršku. Što se tiče načina plaćanja, podržane su sve relevantne kreditne kartice, te e-novčanici poput Aircasha i opcije poput A bona i CorvusPaya.

Što se tiče igara, tu su naslovi popularnih studija za razvoj i na stranici možete naći popularne slotove kao što su Sweet Bonanza, Big Bass Bonanza Megaways, Book of Ra, Gates of Olympus i mnoge druge.

Germania Casino

Preko 1000 igara možete pronaći na stranicama Germania Casina, poznate platforme koja je originalno nastala kao poznata sportska kladionica. U segmentu kladionice, Germania je jedna od najjačih igrača na tržištu, a platforma se uspjela nametnuti i kao jako popularan online casino.

Iako sučelje nije pretjerano moderno, tamna tema s popisom igara i njihovim sličicama jasno prezentira sadržaj koji se ističe količinom i raznolikošću igara. Dominiraju slot naslovi s ukupno 1127 naslova. Moguće je pronaći tradicionalne 3x3 slotove, tipične video slotove s 10 platnih linija do ostalih modernih inačica s jedinstvenim načinom igranja.

Uz slotove, Germania Casino ima stolne igre, a među svim naslovima ističu se jackpot igre u kojima možete osvojiti izuzetno velike nagrade. Germania na svojoj stranici ugošćuje igre ponajboljih studija za razvoj igara kao što su NetEnt, Play'n GO Pragmatic Play i drugih.

Široka podrška za načine plaćanja, dedicirane aplikacije za iOS i Android platformu, te robusna korisnička podrška koja uključuije telefon, email i chat kao i bogatu FAQ sekciju neke su od prednosti ovog online casina.

Među stotinama kvalitetnih slot naslova ističu se Imperial Fruits, Book of Dead, Rise of Olympus, Wild West Gold i mnoge druge.

Rizk

Rizk Casino prepoznatljiv je igrač na tržištu zbog agresivnog brandinga zasnovanom na Kapetanu Rizku, super junaku koji se provlači kroz sve materijale. Osim prepoznatljive maskote, Rizk je poseban po Wheel of Rizk bonus ponudi.

Što se tiče samog casina, prevladavaju mnogobrojni slot naslovi najjačih game development studija. Osim slotova, u koji ulaze i jackpot naslovi, Rizk u ponudi ima i igre za stolom kao što su roulette, poker, baccarat i ostale.

Rizk je podružnica velike internacionalne iGaming platforme s vrlo jakim marketinškim pristupom. Na stranici su podržani najpopularniji načini plaćanja za hrvatske igrače. Korisnička podrška mogla bi biti i malo jača, s obzirom na to da se ističe samo chat kao način komunikacije s casinom.

Legacy of Dead, Rise of Olympus, Fire Joker i mnogi drugi popularni naslovi mogu se pronaći među stotinama slot igara na platformi.

22Bet

Hrvatskim je igračima dostupna i lokalizirana verzija velikog međunarodnog iGaming igrača 22Bet. Ova platforma u sebi sadrži sportsku kladionicu i online casino. Privlačan dizajn i laka navigacija dočekat će vas, a casino vam nudi do 300 eura bonusa na prvu uplatu. Stranicom kao i drugim online casinima dominiraju slot igre.

Ono što izdvaja 22 Bet je ponuda live casino igara koje na nekim drugim platformama nisu dostupni. Roulette, poker, blackjack, baccarat i druge igre s pravim djeliteljima nadograđuju ponudu stotina slot igara. Ono što je možda mali minus 22Bet platforme je izostanak onih najzvučnijih imena.

Nešto je siromašnija i ponuda metoda plaćanja koje su ograničene na kartično poslovanje. Na vaša pitanja i probleme 22Bet će odgovoriti putem chata uživo.

Mozzart

Relativno novi igrač u online casino areni stigao je tek 2019. godine, no platforma je prije toga dugo godina skupljala iskustvo kao sportska kladionica. I dalje je sportsko klađenje perjanica ponude u Mozzartu, no srećom ponuda u online casinu ne zaostaje puno za time.

Ponuda se sastoji od skoro tisuću slot igara, video pokera i stolnih igara. Od poznatih razvojnih studija koji nude svoj softver na stranicama Mozzarta izdvajaju se Microgaming, Evo play i Pragmatic. Od popularnih slot igara na Mozzartu možete pronaći Bok of Ra, Lara Croft Temples and Tombs, Aztec Bonanza i druge.

Potpuno lokalizirana stranica Mozzart casina ima široku ponudu načina plaćanja koja uključuje kreditne kartice i e-novčanike, a ova platforma ima i dedicirane aplikacije za Android i iOS operativni sustav. Što se tiče korisničke podrške Mozzart nudi opcije chata uživo i email podrške.

PSK

Prva sportska kladionica jedan je od prvih domaćih brendova koji više od 20 godina posluje na tržištu sportskog klađenja, a prije par godina proširio je svoju domenu na online casino ponudu. Među više od tisuću igara dominiraju slot naslovi. PSK nudi svoj jackpot u kojem sudjeluje skoro šesto igara i po tome je jedinstvena platforma.

PSK Casino na svojim stranicama ima priličan broj kvalitetnih softver providera, od kojih se ističu Microgaming, Pragmatic Play, Play'N Go, Evoplay i mnogi drugi. Uz klasične slot igre među kojima možete naći klasike poput Book of Ra ili Buffalo Trail, ali i jedinstvene naslove kao što je Vatreni kup, casino platforma nudi igre na stolovima i brze igre.

Načini plaćanja prilagođeni su hrvatskim igračima i uz široku ponudu kreditnih i debitnih kartica, moguće je uplate i isplate napraviti putem e-novčanika ili bonova te uplatama u PSK poslovnicama. I ovaj provider je osigurao mobilnu aplikaciju za svoje korisnike koja je dostupna na Apple trgovini aplikacija i na Google Playu.

Igračima koji trebaju podršku oko mogućih problema na platformi za komunikaciju su dostupni email kontakt obrazac ili live chat.

Arena Casino

Arena Casino je jedan od rijetkih igrača koji je fokusiran isključivo na casino igre i nema prethodnu povijest u sportskim kladionicama. Nakon fizičkih poslovnica, Arena je svoja vrata otvorio i kao online casino i od 2017. godine moguće je popularne slot igre, igre za stolom i druge casino igre igrati na autentično dizajniranoj web stranici.

Arena Casino u ponudi ima igre najjačih studija za razvoj softver, a neke od svima poznatih slot igara koje su našle mjesto i na Arena Casinu su Sweet Bonanza, Gold Rush, Lucky Pot, Book of Ra i mnoge druge.

S dugom tradicijom na hrvatskom tržištu, Arena Casino ima i široku ponudu načina plaćanja koja uključuje kartice, e-novčanike, bankovne transakcije i sustav bonova, a casino surađuje s brojnim prodajnim mjestima na kojima je moguće kupiti kredite za igranje casino igara. Tu je i robusna korisnička podrška od 7-23 svakog dana.

SuperSport

SuperSport je još jedna platforma koja se proslavila kao iznimno uspješna sportska kladionica, da bi kasnije svoje poslovanje proširila i na online casino. Osim klasičnih slot igara, jacpot naslov, SuperCasino nudi i igre za stolom te video pokere.

Deseci poznatih game development studija prisutni su na stranicama SuperCasina, a od poznatih imena izdvajaju se Play'n GO, Pragmatic Play, NetEnt i mnogi drugi. Ogromna ponuda igara uključuje i najpopularnije naslove kao što su Book of Dead, Book of Ra, 5 Dazzling Hot, Rise of Olympus i mnoge druge.

SuperCasino prati ostale casino platforme u načinima plaćanja, pa tako uz kartice nudi uplate bonovima i e-novčanicima. Što se tiče korisničke podrške, ona je organizirana putem web forme i chata uživo.

Kako se registrirati na online casinu

Iako mnoge online casino stranice nude mogućnost besplatnog igranja ili demo način rada, da biste iskoristili sve mogućnosti platforme i igrali za pravi novac potrebno se registrirati i otvoriti online casino račun.

Registracija počinje otvaranjem računa za kojeg trebate ponuditi email adresu i lozinku. Nakon toga je potrebno unijeti svoje osobne podatke kao što su ime i prezime, datum rođenja, adresu, poštanski broj, vaš OIB i IBAN zbog samih transakcija.

Zbog zakona o pranju novca i povećane sigurnosti online platformi koje koriste plaćanja potrebno je dovršiti registraciju potvrdom identiteta. Za to ćete morati skenirati ili slikati osobni dokument, a to može biti osobna iskaznica ili putovnica.

Nakon registracije koja traje nekoliko minuta za vas se otvara platforma sa stotinama igara i možete iskoristiti promotivne ponude za nove igrače u vidu bonusa dobrodošlice.

Sigurnost igranja

Kod registracije se pobrinite da odaberete sigurnu lozinku koja se sastoji od kombinacije različitih znakova. Osim jake lozinke, nemojte online casinu pristupati s javnih Wi-Fi mreža koje nemaju zaštitu.

Ako nekim slučajem vidite da stranica casina nema https:// u svojemu URL-u, nemojte ostavljati podatke na toj platformi. SSL certifikat i 128-bitna enkripcija osnovne su sigurnosne mjere koju ima gotovo svaki casino.

Proučite pravila privatnosti i ako se ne slažete s njima, nemojte ostavljati osjetljive osobne podatke na toj stranici. Pronađite online casino koji ima politiku čuvanja podataka na visokoj razini.

Zaključak

Online casino tržište u Hrvatskoj bogato je zanimljivim platformama od kojih svaka nudi neku posebnost. Prije nego se odlučite uplatiti novac i krenete u avanturu igranja bacite oko na casino licencu, podržane načine plaćanja. Ako casino zadovoljava sve kriterije uključujući i izgled, ponudu igara te kvalitetnu korisničku podršku onda ste spremni za igranje.

Proučite naš popis ponajboljih online casina u Hrvatskoj i prema jedinstvenim ponudama odaberite onog koji najbolje odgovara vašim potrebama. Za neke će ključan biti najveći bonus dobrodošlice, za druge broj casino igara. S obzirom na to da je nemoguće odabrati jedinstveno najbolju platformu, taj konačni odabir prepuštamo vama.

FAQ

Iako su casino igre izuzetno jednostavne za igru, ipak postoji niz pitanja koja se mogu postaviti na ovako velikim platformama s tisućama softvera.

Što je to bonus dobrodošlice?

Uobičajena ponuda gotovo svakog online casina uključuje bonus dobrodošlice koji najčešće dolazi u vidu bonusa na prvu uplatu pri čemu casino na vaš iznos dodaje još toliko novca za igru. 100% izjednačen bonus na prvu uplatu ide do iznosa između 300 i 500 eura. Uz bonus sredstva, korisnici mogu dobiti besplatne vrtnje koje se najčešće mogu iskoristiti na jednoj slot igri.

Koje su prednosti igre u online casinu?

Za razliku od fizičkih casina, online platforme nemaju visoke troškove održavanja i u mogućnosti su svojim igračima pružiti veće bonuse. Uz to, online casina imaju znatno veću ponudu igara. Ipak, kao najveća prednost je mogućnost igranja u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu.

Da li su iste igre identične u različitim casinima?

Da, igre poznatih gaming studija koje se mogu naći na više platformi imaju jednake opcije, RTP broj i identični način igranja.

Zbog čega se provjerava identitet igrača?

Online casino platforme bave se igrama u kojima se koristi pravi novac. Zbog sigurnosnih razloga prije igranja za pravi novac, potrebno je potvrditi svoj identitet osobnom ispravom. Uz sigurnost platforme, online casino ima obavezu provjere identiteta zbog zaštite od mogućnosti pranja novca, što je direktiva od države.

Koja je dobna granica za igranje u online casinu?

Legalna dob za kockanje u online casinima u Hrvatskoj je 18 godina.

Kako funkcioniraju progresivne jackpot slot igre?

Kod progresivnih slotova, od svake igre koju bilo koji igrač na različitim online casinima odigra uzima dio i stavlja u zajednički jackpot fond. Stoga ove igre imaju izuzetno visok jackpot iznos i moguće je u bilo kojem trenutku ostvariti ogromni dobitak, znatno veći od maksimalnog dobitka u klasičnim slot igrama.

Što je to Live casino?

Live casino ili casino uživo relativno je noviji trend u ponudi online casina. Radi se o klasičnim igrama za stolom koje se u ovom slučaju ne oslanjaju na softver, već se emitiraju uživo iz studija s pravim djeliteljem. Igrači mogu komunicirati s djeliteljem i drugim igračima i na taj se način spajaju najbolje karakteristike online casina i interakcija iz tradicionalnih fizičkih casina.

Zašto je važna casino licenca?

Svaki online casino mora imati važeću licencu za igre na sreću. U Hrvatskoj tu dozvolu izdaje Ministarstvo financija i ona potvrđuje da se radi o legitimnoj platformi koja ima sve potrebne mehanizme uključujući ispravni nasumični generator brojeva.

