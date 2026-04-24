Putujte bez buke: soundcore Space Two uskoro stiže na domaće tržište

Putovanja su tu da inspiriraju, osobito tijekom proljetnih dana kada sve djeluje lakše i spontanije. soundcore Space Two uskoro će biti dostupan na domaćem tržištu, donoseći novu razinu mira i jasnoće svakom putovanju. Uz impresivan zvuk, prilagodljivo poništavanje buke, dugotrajnu udobnost i besprijekornu povezivost, osmišljen je kako bi vam pomogao da se opustite, ostanete prisutni i s lakoćom prolazite kroz dan, gdje god se nalazili.

Tiši način putovanja

Od trenutka kada zakoračite u užurbanu zračnu luku ili sjednete na svoje mjesto u avionu, soundcore Space Two pomaže da se svijet oko vas utiša. Njegov višestupanjski sustav poništavanja buke dizajniran je za smanjenje niskofrekventnih zvukova poput buke motora, pretvarajući stresna okruženja u mirne, osobne prostore. Kada se želite još više isključiti, jednim dodirom aktiviraju se ugrađeni načini bijelog šuma, od kiše do umirujućih prirodnih zvukova, koji vam pomažu da se opustite ili čak zaspite tijekom putovanja.

Zvuk koji se prilagođava vama

Uz soundcore Space Two, zvuk postaje dio iskustva. Zahvaljujući preciznim 40 mm driverima s dvostrukom membranom i podršci za Hi-Res Audio Wireless s LDAC tehnologijom, svaki detalj dolazi do izražaja s jasnoćom i dubinom. Bilo da gledate film tijekom leta ili slušate omiljenu playlistu, zvuk ostaje bogat, uravnotežen i impresivan.

Udobnost koja traje

Dizajniran za duga putovanja, soundcore Space Two prirodno se prilagođava vama. Razvijen na temelju više od 2.000 profila oblika glave i obogaćen mekanim jastučićima od memorijske pjene, pruža lagano i prozračno pristajanje koje djeluje gotovo poput jastuka. Možete ga nositi satima, od polaska do dolaska, bez ikakve nelagode.

Snaga koja prati vaš tempo

Uz soundcore Space Two ne morate razmišljati o bateriji. Do 50 sati slušanja s aktivnim poništavanjem buke, odnosno do 70 sati bez njega, znači da bez problema traje i tijekom najduljih putovanja. Kada ste u žurbi, brzo punjenje omogućuje sate reprodukcije u samo pet minuta, idealno prije samog ukrcaja.

Dizajniran za kretanje

soundcore Space Two lako se prilagođava vašem svakodnevnom ritmu. Detekcija nošenja automatski pauzira glazbu kada skinete slušalice i nastavlja reprodukciju kada ih ponovno stavite. Transparency način rada omogućuje vam da ostanete svjesni okoline, bilo da slušate obavijesti u zračnoj luci ili vodite kratak razgovor. Uz intuitivne fizičke kontrole i besprijekorno povezivanje s više uređaja, sve funkcionira jednostavno i bez prekida.

Pametne značajke za svakodnevnu jednostavnost

Putem soundcore aplikacije možete personalizirati svoje iskustvo slušanja i prilagoditi zvuk vlastitim preferencijama. Ugrađene pametne značajke, uključujući podršku za glasovne asistente i prijevod u stvarnom vremenu, čine soundcore Space Two više od samih slušalica, pomažući vam da ostanete povezani i sigurni gdje god se nalazili.

Spreman za svako putovanje

Kompaktan, sklopiv i izdržljiv, soundcore Space Two stvoren je za život u pokretu. Lako stane u vašu torbu i rutinu, bilo da putujete poslovno ili idete na vikend izlet.

O soundcoreu

soundcore je posvećen redefiniranju osobne zabave kroz vrhunske bežične slušalice, Bluetooth zvučnike za unutarnju i vanjsku upotrebu, a sada uključuje i Nebula popularnu liniju projektora visoke razlučivosti. Asortiman proizvoda ističe se prijenosnim dizajnom, fokusom na kvalitetu zvuka, dugotrajnost baterije, bogat sadržaj te korištenje pametne umjetne inteligencije za poboljšanje korisničkog iskustva. Više informacija potražite na www.soundcore.com.