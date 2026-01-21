Kako kalorijski deficit potiče metabolizam

Naravno da se svi čudno gledam u ogledalo nakon svih mogućih praznika i neradnih dana i pitamo se - što nam to trebalo?! Nije, ali kako se mogu preskočiti sve te fine stvari koje su nam bile na stolu? Dakle, vrijeme je za skidanje kila, i to na pametan i održiv način...

Brojanje kalorija najčešće nije uspješna metoda mršavljenja. Većina nas postane opsjednuto brojkom pa tako svu hranu promatramo kroz broj na etiketi.

Međutim, stručnjaci su otkrili iznenađujući način kako pametno iskoristiti unos kalorija.

Naime, kad bismo izbacili kalorijsku vrijednost komada pizze ili peciva, brzo bismo uočili promjene u zdravlju i učinkovitosti metabolizma, a ujedno bi nestali simptomi poput masnoća oko struka, visokog krvnog šećera te kolesterola.

Tako barem tvrdi dvogodišnja studija znanstvenika iz Sjeverne Karoline koji su promatrali 143 sudionika. Naime, dnevno su izbacili 300 kalorija što je otprilike 12 posto dnevnog unosa. Za vrijeme trajanja studije izgubili su oko sedam kilograma.

"Važno je razumjeti da živimo u kulturi opsjednutoj dijetom i ograničavanje kalorija većini znači unos ispod 1600, a ponekad i 1200 kalorija dnevno", objasnila je nutricionistica Rachel Fine za Healthline.

Dodala je i da je ovo veliko otkriće jer je 300 kalorija održiva brojka, ne znači gladovanje, ali mora se uskladiti i s drugim stvarima. Predlaže da ljudi obrate pažnju na vrstu namirnica koje jedu i unose više prirodne hrane, svježih namirnica, sjemenki i orašastih plodova.

Ovih 300 kalorija možete izjednačiti s kroasanom sa šunkom i sirom, cheeseburgerom, komadom pizze, vrećicom čipsa i čokoladnim pločicama.

Dakle, uvijek treba krenuti od sebe - nisi krivi oni koji vam daju hranu, nego vi sami koji je jedete ;)