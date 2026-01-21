3 do 5 kava je optimalno

Kava je najčešći napitak, no koliko bi je trebali piti dnevno? Kod osoba koje dnevno konzumiraju tri do pet šalica kave zamijećen je manji rizik od prijevremene smrti od posljedica srčanih bolesti, dijabetesa i Parkinsonove bolesti, a i manje su sklone suicidu, pokazalo je američko istraživanje.

Bez obzira na to je li riječ o kavi s kofeinom ili bez njega, taj napitak blagotvorno utječe na opće zdravstveno stanje, tvrde članovi harvardske Škole za javno zdravlje.

Istraživanjem su obuhvaćene osobe koje ne piju kavu ili konzumiraju dnevno manje od dvije šalice, potom one koje ispijaju umjerene količine tog napitka te osobe koje dnevno popiju i do pet šalica.

"Bioaktivni sastojci kave smanjuju otpornost na inzulin i na upale", kazao je Ming Ding, glavni autor studije i doktorand u Odjelu za prehranu.

"Ovo je djelomično objašnjenje za naše otkriće, no moramo obaviti dodatna istraživanja kako bismo istražili biološke mehanizme koji rezultiraju takvim učinkom". Suprotno prethodnim istraživanjima, ova studija nije omogućila da se otkriju pozitivni učinci kave na potencijalno sprečavanje razvoja karcinoma.

Rezultati istraživanja temelje se na podacima prikupljenim u trima velikim anketama provedenima među 300.000 medicinskih sestara i zdravstvenih radnika koji su odgovarali na upitnike o vlastitom zdravstvenom stanju i životnim navikama tijekom tridesetgodišnjeg razdoblja.

No s obzirom na to da se studija temelji na subjektivnim odgovorima ispitanika o njihovim navikama, njezina vjerodostojnost može biti upitna.

Znanstvenici upozoravaju da se konzumiranje veće količine kave ne može savjetovati svakome.

"Redovno ispijanje kave uključuje i redovne i zdrave prehrambene navike", kazao je koautor studije, profesor nutricionizma i epidemiologije na Harvardu, Frank Hu.

Dodao je da neke populacijske skupine, poput trudnica i djece, moraju voditi računa o količini kofeina što ga unose u organizam.