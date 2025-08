Kako izgubiti kile, ali ne i mišiće?

Tek toliko da znate, ključna stvar u procesu gubljenja kilograma je - očuvanje mišićne mase, ako ste se pitali...

"Zamislite svoju skeletnu mišićnu masu kao mirovinsku štednju za tijelo", objašnjava Fey i dodaje: "Što više uložite u nju dok ste mlađi i što dulje je održavate, to ćete dugoročno imati više koristi - bolju snagu, brži metabolizam, veću gustoću kostiju i izdržljivost."

Fey upozorava da pri mršavljenju ne bismo smjeli "dirati" tu mišićnu rezervu, a kako bi se to postiglo, prehrana mora biti bogata proteinima. "Proteini djeluju kao savjetnik za mišićnu masu, usmjeravaju kako se mišić treba oporaviti, rasti i ostati zdrav. Kad to kombinirate s treningom otpora, imate optimalnu osnovu za topljenje masnoća bez gubitka mišića", pojašnjava za Eat This, Not That.

Fey je izdvojio sedam namirnica koje sadrže obilje proteina, esencijalnih masti, vitamina, minerala i probiotika, a prema njemu, savršene su za zdrav gubitak masnog tkiva.

Grčki jogurt - grčki jogurt donosi 15 do 20 grama proteina po obroku, a ujedno je i vrijedan izvor probiotika koji podržavaju zdravlje crijeva. Fey savjetuje da birate varijante s niskim udjelom dodanog šećera kako biste izbjegli nepotrebne kalorije.

Jaja - Fey ističe jaja kao jednu od najboljih namirnica za očuvanje mišićne mase. Jedno jaje sadrži šest do sedam grama proteina i sve esencijalne aminokiseline. Posebno se ističe leucin, koji aktivira sintezu mišićnih proteina, i vitamin D, važan za zdravlje hormona i kostiju.

Kvinoja - s osam grama proteina po šalici, kvinoja je rijetka žitarica koja sadrži sve esencijalne aminokiseline. Uz to je bogata željezom, magnezijem i vlaknima, pa doprinosi osjećaju sitosti, oporavku mišića i stabilnoj energiji.

Leća - leća je idealna za one koji traže biljnu alternativu. Jedna šalica kuhane leće pruža 18 grama proteina i 15 grama vlakana, što doprinosi zdravoj probavi i duljem osjećaju sitosti, a istovremeno podržava izgradnju mišića.

Losos - bogat omega-3 masnim kiselinama i s čak 22 do 25 grama proteina po 85 grama, losos smanjuje upalu, poboljšava sagorijevanje masti i štiti mišiće od oštećenja uzrokovanih naporima tijekom treninga.

Nemasna puretina - puretina s udjelom masti do jedan posto sadrži čak 25 do 27 grama proteina po porciji od 110 grama. Uz to je bogata B vitaminima koji pomažu u metabolizmu energije i proizvodnji crvenih krvnih stanica, ključnim elementima za izdržljivost i oporavak.

Sjemenke bundeve - s oko sedam grama proteina po 28 grama, sjemenke bundeve bogate su i zdravim mastima, magnezijem, željezom i cinkom, mineralima koji podržavaju hormonalnu ravnotežu i oporavak mišića nakon treninga.

Sve u svemu, prema Feyu, zdravo mršavljenje "ne znači samo gubitak kilograma, nego i zadržavanje čiste mišićne mase koja je ključ metaboličkog zdravlja". Uključivanjem ovih sedam namirnica u svakodnevnu prehranu i uz dosljedan trening snage, možete sagorijevati masnoću, a istovremeno graditi i održavati snažno, funkcionalno tijelo.