Kako ćemo putovati u bližoj budućnosti

Iako bi moglo potrajati dok putnici ne krenu ponovno istraživati svijet onako kako su to činili prije koronavirusa (COVID-19), nedavno istraživanje Booking.com-a pokazuje da i dalje postoji velika želja za putovanjima jer je 65% svjetskih putnika, a isto vrijedi i za 79% putnika iz Hrvatske uzbuđeno zbog mogućnosti koje im donose putovanja kada to bude sigurno nakon ukidanja ograničenja.

Isto istraživanje također otkriva da će 67% putnika iz Hrvatske više paziti na cijene prilikom pretraživanja i planiranja budućih putovanja, dok će njih 66% vjerojatnije tražiti promotivne ponude i uštede. S misijom da olakša svima da istraže svijet, Booking.com donosi savjete o tome kako putnici mogu najbolje iskoristiti nadolazeće putovanje kada ponovno bude sigurno putovati.

Istražite svoju inspiraciju

Iako je svijet pun bezbrojnih veličanstvenih mjesta za otkrivanje, uz sve veća ograničenja putovanja može biti teško odabrati u koje sljedeće odredište otputovati. Prvi važan korak u planiranju putovanja je, pogotovo danas, istraživanje. Internetske stranice lokalnih vlasti dobro su mjesto za početak jer nude najnovije informacije o ograničenjima putovanja. Sljedeći je korak pronaći inspiraciju! Prema nedavnom istraživanju Booking.com-a, više od pola svjetskih putnika (51%) i putnika iz Hrvatske (56%) za inspiraciju za odmor koristi internetske tražilice. Više od trećine globalnih i putnika iz Hrvatske (36%) pronalazi inspiraciju u preporukama za putovanja koje dobiju u razgovoru s prijateljima i obitelji, a dvije petine (39%) globalnih putnika i čak 57% putnika iz Hrvatske posjećuju internetske stranice za rezervaciju smještaja kako bi pronašli inspiraciju za sljedeće putovanje.

Odaberite pravu vrstu putovanja

Razmislite o tome na kakvu vrstu putovanja želite ići, je li to gradsko putovanje ili putovanje u prirodu kako biste otkrili prirodne ljepote svoje zemlje. Prema nedavnom istraživanju Booking.com-a, većina svjetskih putnika preferira opuštajuće putovanje u sljedećih 12 mjeseci (51%, isto vrijedi i za 50% putnika iz Hrvatske), dok više od polovice svjetskih putnika (53%) i čak 67% putnika iz Hrvatske želi više kraćih odmora, poput vikend-putovanja, nego što su ih imali u 2019. godini. Također je važno razmisliti o tome kako ćete doputovati u svoje odredište. Dok 46% svjetskih putnika (40% putnika iz Hrvatske) i dalje želi izbjeći putovanja avionom, a 46% (37% putnika iz Hrvatske) želi izbjeći bilo kakav javni prijevoz, sjajna je opcija putovanje automobilom.

Putovanja su uvijek bolja s najdražima

Još je jedan važan korak u planiranju putovanja razmisliti o tome s kime želite otputovati. Prema nedavnom istraživanju Booking.com-a većina svjetskih putnika (61%) želi putovati u manjoj grupi s prijateljima i obitelji. Isto misli i 70% putnika iz Hrvatske. 33% svjetskih putnika (27% putnika iz Hrvatske) želi putovati lokalno kako bi posjetili prijatelje i obitelj. Za one koji su uživali u samoći kod kuće ili žude za malo vremena za sebe, putovanje je također sjajna prilika za promjenu okruženja. Istraživanje Booking.com-a pokazuje da se 30%* svjetskih putnika želi fokusirati na sebe i otputovati nekamo sami kad se ukinu ograničenja. Isto vrijedi za 25% putnika iz Hrvatske.

Sigurnost na prvom mjestu

Više od tri četvrtine svjetskih i putnika iz Hrvatske (79%, 78%) bit će opreznije zbog koronavirusa, dok 70% tvrdi da će vjerojatnije rezervirati smještajni objekt koji ima jasno naznačene konkretne mjere vezane za zdravlje i higijenu. Bilo da biste radije boravili u hotelu ili u kući za odmor, važno je razmisliti o svojim potrebama i o tome kako putovati sigurno uz poštivanje mjera higijene i socijalnog distanciranja tijekom boravka. Uz više od 14 milijuna objekata koji su dosad na Booking.com-u implementirali mjere za zdravlje i sigurnost (npr., higijena, dezinfekcija, fizičko distanciranje) i koje su jasno naznačene na stranici objekta, te uz nove filtre koji olakšavaju pronalazak ovih objekata kao i objekata koje možete rezervirati u cijelosti za sebe, putnici mogu biti sigurni da će imati siguran i ugodan boravak.

Tajming je ključan

Za putnike koji traže dobru ponudu, korisno je imati na umu tajming i razmotriti planiranje putovanja ili u zadnji čas (sedam dana ili manje) ili najmanje mjesec dana prije željenog datuma prijave. Kako bi podržao spontane putnike koji rezerviraju u zadnji čas, kao i one koji planiraju dosta unaprijed, Booking.com nudi Last minute i First minute ponude u tisućama objekata diljem svijeta. Putnici samo trebaju pretražiti za svoje datume (sedam dana ili manje ili pak 30 dana ili više u odnosu na željeni datum prijave) i potražiti cijene s popustom u rezultatima pretrage.

Veća vrijednost za novac

Kako bi potaknuo putnike da nastave ostvarivati svoje želje i snove vezane za putovanja kada to ponovno postane sigurno, Booking.com nudi besplatan probni period od 7 dana za svoj program vjernosti Genius svim novim korisnicima aplikacije. Genius je Booking.com-ov program vjernosti koji vam nudi nagrade ako više putujete. Nagrade uključuju popuste u objektima koji sudjeluju u programu, besplatan prijelaz u bolju jedinicu, besplatan doručak i još mnogo toga! Uz postojeće popuste dostupne u objektima koji sudjeluju u Genius programu, Booking.com proširuje pogodnosti Genius programa i uključuje 10% popusta na određene najmove automobila. Ovo je idealno za više od pola svjetskih putnika (58%) i čak 71% putnika iz Hrvatske koji jedva čekaju otputovati u obližnje regije i zemlje dostupne automobilom.

I posljednje, no ne i manje važno, Booking.com također nudi ponude za putovanja s popustima od najmanje 15 posto - što je dobra vijest za 68% svjetskih putnika i 70% putnika iz Hrvatske koji očekuju da ih tvrtke iz branše putovanja podrže u budućim planovima za putovanja, npr. putem promotivnih ponuda.